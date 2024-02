Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Erben Wennemars loopt weg uit beeld na vragen van RTL Boulevard

Erben Wennemars is weggelopen (en toen snel weer teruggelopen) tijdens een interview met RTL Boulevard. Een journalist van het programma confronteerde hem met het verhaal dat niet Paul de Leeuw, maar juist hij voor een vervelende sfeer zorgde op de set van een programma dat de twee samen maakten. Maar hij was niet gediend van de vragen daarover.

Dat oud-schaatser Erben Wennemars geen zin had in de vragen van RTL Boulevard over zijn gedrag achter de televisieschermen, bleek wel uit zijn houding. Toen hij wist welke kant het gesprek opging, lachte hij als een boer met kiespijn, hield hij zijn kaken stijf op elkaar en maakte hij dat hij wegkwam.

Kort daarop bedacht hij zich en liep hij toch weer terug, om vervolgens alles te ontkennen. Waarom deze reactie? „Hij heeft spijt”, zo luidde de conclusie in de studio van RTL Boulevard na het fragment.

Erben Wennemars over ‘woede-uitbarstingen’ van Paul de Leeuw: ‘Ging er heftig aan toe’

Het interview in het achterklapprogramma volgt op uitspraken die Erben Wennemars vrijdagavond deed bij Humberto over Paul de Leeuw. Met hem maakte hij jaren geleden De MaDiWoDoVrijdagshow. Toen Paul de Leeuw vorige week in opspraak kwam vanwege zijn ‘ongepaste stemverheffing’ tegen een regisseur, wilde Erben Wennemars ook nog wat zeggen over de woede-uitbarstingen van Paul de Leeuw achter de schermen.

Want daar viel wel het nodige over te vertellen, zei hij. „Dat ging er ook wel heftig aan toe”, herinnerde de oud-schaatser zich in gesprek met Humberto Tan. „Paul zat toen ook niet lekker in zijn vel. Als een programma niet draait… hij voelde de druk, hij was weleens boos, ook op mij. Dan denk ik, ja…”, deed hij nog een duit in het zakje en een nieuw mediarelletje was geboren.

Niet Paul de Leeuw, maar oud-schaatser was ‘lastig om mee te werken’

Maar volgens mediadeskundige Rob Goossens zit de vork toch net wat anders in de steel. Niet Paul de Leeuw kon de sfeer op de set van De MaDiWoDoVrijdagshow verzieken, maar Erben Wennemars zelf, aldus de RTL Boulevard-kenner. „Van achter de schermen begreep ik dat Erben Wennemars voor de mensen die bij de productie betrokken waren een beetje lastig was om mee te werken.”

Paul de Leeuw was daarentegen degene die voor het personeel ‘op de rem ging staan’, zei Rob Goossens zaterdagavond bij RTL Boulevard. Nou goed, twee verschillende verhalen: hoe zit het nou echt? Het programma vroeg het gisteren aan Erben Wennemars zelf. Maar heel veel wijzer werd de kijker daar niet van.

Erben Wennemars loopt uit beeld tijdens interview RTL Boulevard

„Nu was jij deze week ook nog even in het nieuws na je uitspraken bij Humberto“, begint de journalist in het fragment. Erben Wennemars hoort de vraag aan en begint dan weg te benen. „Wil je daar niks meer over zeggen?”, zegt de journalist verbaasd.

‘Nee’, hoor je de oud-schaatser uit beeld zeggen. Hij bedenkt zich en loopt dan weer terug het beeld in. „Wil je ook niks zeggen over de commotie en wat er later in de media over is verschenen?”, vraagt de journalist vervolgens. Erben Wennemars houdt zijn kaken stijf op elkaar.

Dan schakelt het beeld weer over naar de RTL Boulevard-studio. „Geen reactie”, zeggen ze daar. „Hij heeft spijt. Ja, je kunt toch beter antwoord geven op de vraag?”, vinden de mannen aan de desk.

Ook de aangeschoven royalty-deskundige Jeroen Snel geeft zijn ongezouten mening over het fragment: „Kijk, als je het aanzet in Humberto, dan moet je het ook afmaken”, vindt hij. „Dit is half werk.”

Kijk RTL Boulevard van gisteren terug via Videoland. Het bewuste fragment is na ongeveer 13 minuten te zien.

