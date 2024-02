Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezin in Stegeman op de Bres voor twee ton opgelicht: ‘Leven in stacaravan waar droomhuis had moeten staan’

Een schrijnend verhaal gisteravond in Stegeman op de Bres. De familie Kanbier leeft al twee jaar in een hel. Ze zijn tonnen verloren aan een aannemer en hebben geen huis om in te wonen.

Nadia, Pieter en hun vier zoons leven in twee stacaravans op de plek waar hun droomhuis had moeten staan. Het gezin en vooral moeder Nadia gaat eraan kapot.

Gezin vertelt over oplichting in Stegeman op de Bres

De mannen achter het bouwbedrijf, Danny en Bart, kwamen jaren geleden al veelvuldig in het nieuws vanwege een omvangrijke beleggingsfraudezaak. Ze klopten 30 miljoen uit de zakken van 400 investeerders, die dachten te investeren in vastgoed in Dubai.

De familie Kanbier ging met het bouwbedrijf in zee, omdat die hun huis snel zou kunnen bouwen. Het gezin zou heel even in een caravan moeten wonen, maar doet dat twee jaar later dus nog steeds.

In totaal zijn ze twee ton kwijtgeraakt. Nadia krijgt het te kwaad als ze de bedragen bespreken. „Ik word zo emotioneel. Het is gewoon onze toekomst. Ik wil gewoon hier wonen met mijn kinderen. Die mensen zijn geen mensen, het zijn boeven. Het is onmenselijk wat ze ons hebben aangedaan. Ik ben sindsdien ziek. Ik kan niet werken, ik slik allerlei medicijnen.”

‘Trillen in bed omdat het zo koud is’

Volgens Nadia doet de politie niets. Pieter legt uit hoe schrijnend in de situatie is. Vooral in de winter is het wonen in een caravan zwaar. „Het is net alsof je buiten zit.” Ook voor de zonen is het pittig, vertellen ze. „Er zijn avonden waar je wakker wordt, omdat je aan het trillen bent in je bed, omdat het zo koud is. En de verwarming aanzetten slurpt energie, dan krijgen we ineens een energierekening van duizenden euro’s.”

Bart heeft zelfs geprobeerd om nog een ton van het gezin te ontfutselen. „Danny was ons contactpersoon”, vertelt Pieter. „Die leverde maar steeds niet, dus ik was het helemaal zat. Toen heb ik op een gegeven moment contact opgenomen met Bart. Ik vroeg hoe het zat. Toen zei hij dat Danny de boel heeft opgelicht. Hij zou naar de politie zijn gegaan om aangifte te doen. Hij zei dat hij het wel voor ons zou fixen.”

Ook dat bleek een sterk staaltje oplichting te zijn. Hetzelfde bouwbedrijf heeft namelijk meer gezinnen in de ellende gestort en hen op dezelfde wijze bespeeld. Dat hoort de familie Kanbier van hun advocaat. Daarom hebben ze dit bedrag niet meer betaald. „Op een gegeven moment was het bij hem duidelijk dat hij dit niet meer zou krijgen. Daarna heeft hij niets van zich laten horen.” Het bedrijf is nu uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hoop op nieuwe aangiftes

Stegeman confronteert Bart, waarin hij de schuld geeft aan Danny. Hij zegt zelf niets misdaan te hebben. Later spreken ze af voor een gesprek zonder camera’s. Daarin belooft hij na te denken over een oplossing en over een paar weken te komen met ‘iets’.

De gedupeerden verwachten er niet veel van. Ze hopen dat door de uitzending meer slachtoffers zich weten te melden en dat de nieuwe aangiftes leiden tot een dikker dossier, zodat het duo alsnog strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Je kunt Stegeman op de Bres terugkijken via KIJK.

Reacties