Omtzigt: laat PVV, VVD en BBB minderheidskabinet vormen

Het zou goed zijn als PVV, VVD en BBB gaan overleggen over het vormen van een minderheidskabinet, aldus NSC-leider Pieter Omtzigt. Die drie partijen hebben „kennelijk goed overlegd” de afgelopen tijd, zegt hij verwijzend naar de dagen na zijn eigen vertrek van de formatietafel. In die dagen vormden PVV, VVD en BBB duidelijk een verenigd front.

Het initiatief ligt wat Omtzigt betreft bij die partijen. Welke rol hij daarbij voor zichzelf ziet, gaf hij niet aan. In zijn brief aan leden waarin Omtzigt aankondigt uit de formatie te stappen, schreef hij dat NSC kan „meewerken aan het vormen van een regering” door bijvoorbeeld „constructieve steun aan een minderheidskabinet of een breed extraparlementair kabinet”.

Omtzigt kon maandagochtend net als de andere partijleiders het verslag van informateur Ronald Plasterk inzien. Hij heeft hierover een paar opmerkingen gemaakt, aldus de NSC-voorman. Verder verwijst hij al langer naar het verslag. Dat moet meer duidelijk maken over de financiële stukken die de formatietafel heeft gekregen en de stand van de discussie tussen de vier partijen over de grondwet en de rechtsstaat.

