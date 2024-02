Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Te dicht bij zebrapad geparkeerd? TikTok-filmpje van parkeerwachters met meetlat gaat viraal

Je auto op of dichtbij een zebrapad parkeren, dat mag niet. Maar soms komt het aan op enkele centimeters. Dan is het niet gelijk duidelijk of iemand daadwerkelijk te dicht geparkeerd staat bij het oversteekpunt voor voetgangers en dus fout zit. Parkeerwachters hebben daar wat op gevonden.

Een filmpje op TikTok, waarin te zien is hoe Belgische parkeerwachters in de stad Gent met een meetlat heel nauwkeurig opmeten hoe dicht een geparkeerde auto bij een zebrapad staat, gaat viraal. Veel mensen vinden het allemaal veel te ver gaan. „Die mensen hebben echt te veel tijd”, reageert iemand.

Ondertussen is het filmpje al bijna 2 miljoen keer bekeken en ook steeds meer mensen buiten Nederland en België reageren verrast. Het gebeurt wel vaker dat mensen over de grens vol verbazing naar ‘onze’ gebruiken kijken. Zo is ‘trash day’ in Nederland al een tijdje een hit op TikTok.

Bekijk hieronder het TikTok-filmpje van de metende parkeerwachters.

Te dicht bij zebrapad geparkeerd? Dat is dan 120 euro

Hoe zit het eigenlijk met de parkeerregels bij zebrapaden? In Nederland is het zo dat wie langere tijd stilstaat of parkeert op of minder dan vijf meter afstand van een zebrapad, een boete kan verwachten van maar liefst 120 euro.

Die regel is er omdat een zebrapad een gevoelige plek is, waar voetgangers de weg oversteken. Voor automobilisten is het natuurlijk zaak dat zij goed zien of er mensen op de weg lopen. Als een auto het zicht blokkeert, is het veel lastiger om te zien of er iemand oversteekt en dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Dit is de reden waarom parkeerwachters de precieze afstand opmeten

In België is de situatie net wat anders. Wie op vijf meter voor een zebrapad parkeert, kan een boete verwachten van 58 euro. Dat is ruim de helft minder dan in Nederland. Maar ‘het exacte bedrag hangt af van de situatie: hoe dichterbij, hoe duurder’, zegt Stef Willems van het het Belgische verkeersinstituut VIAS tegen Het Laatste Nieuws.

En dat is waarschijnlijk de reden waarom de parkeerwachters precies opmeten wat de afstand is tussen de foutgeparkeerde auto en het zebrapad. Ook onder het TikTok-filmpje hebben slimme reageerders dat door.

„Het verschil is: tot vijf meter is de boete 58 euro en bij minder dan drie meter is het 116 euro. Dus daarom hebben ze bewijs nodig, zodat hij straks niet kan zeggen dat het tussen de drie en vijf meter was”, zegt iemand.

Onder het TikTok-filmpje vragen mensen zich ook af of parkeerwachters überhaupt hier wel een boete mogen uitschrijven. Is dat niet de taak van de politie? „Ja hoor, dat mogen ze zeker. Niet alleen de politie kan je beboeten”, zegt Willems tegen de Belgische krant.

