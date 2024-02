Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opmerkelijk tv-moment: RTL Boulevard-presentator Eddy Zoëy pissig na vraag van collega in uitzending

De werkcultuur bij de publieke omroep houdt de gemoederen nog flink bezig sinds een rapport daarover een bom onder de NPO legde. Ook bij RTL Boulevard was het gisteren opnieuw onderwerp van gesprek. Nadat Eddy Zoëy, die vroeger bij BNN werkte, werd gevraagd naar wat hij daar meemaakte, reageerde hij als door een adder gebeten.

Sophie Hilbrand, de presentator van Sophie & Jeroen die afgelopen week emotioneel werd door de afwezigheid van Khalid Kasem, zei eergisteren in haar talkshow over de cultuur bij BNN dat ze ‘daar ook over kan vertellen.’ „Maar dat kan eigenlijk echt niet.” Wat bedoelde ze daarmee? RTL Boulevard confronteerde haar met die uitspraken.

„Wat bedoelde je daar nou mee?”, vroeg de reporter aan haar. „Nou, gewoon… haha. Gewoon, een sfeer van, ja… weet ik veel. Lekker wijf, dit. Ja, hoe je erover praat”, stamelde ze. „Wat dan nu niet helemaal meer de bedoeling is. Ja, ik moet gewoon denken aan die cultuur”, keek ze terug op haar tijd bij BNN.

Eddy Zoëy pissig na vraag van collega: ‘We moeten door’

Saillant detail: presentator Eddy Zoëy van RTL Boulevard zat vroeger óók bij BNN, net als Sophie Hilbrand. Daarom was de terechte vraag van medepresentator Daan Nieber wat hij kon vertellen over de werkcultuur van zijn oude werkgever. Maar daar was Zoëy overduidelijk niet van gediend.

„Ik ben bij BNN nog nooit een een lekker wijf genoemd, we moet door, Daan”, reageerde hij plots, flink pissig. Hij keek vervolgens op zijn horloge en zijn hele houding veranderde. De studio leek verrast van zijn plotselinge boosheid.

Als snelle oplossing schakelde de regie over naar Daan Nieber, die zijn positie nog moest innemen om het over de rubiek ‘Bouleviraal’ met posts op sociale media te hebben. „Oke…”, zei de verraste presentator nog, die vrolijk verderging. Ook Eddy Zoëy deed daarna alsof er niets was gebeurd.

Kijkers over tv-moment RTL Boulevard: ‘Kennelijk werd gevoelige snaar geraakt’

Op X wordt het moment ook aangehaald door kijkers. „Oef. Een onverwacht, ijzig, ongemakkelijk moment met Eddy Zoëy bij deze RTL Boulevard over het NPO-schandaal. What the heck was that about?“, reageert iemand.

„Hele normale vraag van Daan, maar dit antwoord was echt heel erg raar. Zijn hele gezicht veranderde ook”, zegt een ander. „Hoogst opmerkelijk. Het leek Nieber ook te overvallen, dus het zal niet opzettelijk geweest zijn. Kennelijk werd er een gevoelige snaar geraakt.”

Volgens sommigen schiet Eddy Zoëy, die het er duidelijk niet over wil hebben, zichzelf met deze reactie juist alleen maar in de voeten. „Dit roept dit alleen maar vragen op.”



Hoogst opmerkelijk. Het leek Nieber ook te overvallen, dus het zal niet opzettelijk geweest zijn. Kennelijk werd er een gevoelige snaar geraakt. Voor zover ik weet heeft hij nooit direct met Sophie gewerkt, alleen zijdelings in Try Before You Die. — Jef Willemsen (@Norvo82) February 3, 2024

Kijk RTL Boulevard hier terug.

