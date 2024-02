Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Slagter komt terug op verdedigen Matthijs van Nieuwkerk: ‘Beetje verdrietig van’

Jan Slagter verdedigde Matthijs van Nieuwkerk bijna met hand en tand na de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag op de set van De Wereld Draait Door naar buiten kwamen. Gisteravond kwam hij daar echter op terug. „Ik geloof dat er uiteindelijk toch meer aan de hand was dan mij is verteld.”

Slagter was aanwezig bij RTL Boulevard, waar hij zei dat hij zich „verdrietig” voelde dat Van Nieuwkerk mogelijk fysiek geweld zou hebben gebruikt. De Omroep MAX-baas zei dat Van Nieuwkerk dat eerder tegen hem ontkende.

Bij Jinek zei Jan Slagter onlangs dat hij de terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk wel zag zitten, en noemde de discussie die daarna ontstond ‘kinderachtig’. Bij talkshow Humberto werd de omroepbaas eveneens boos toen het over de presentator ging. Toen zei hij dat een bepaalde beslissing „raakt aan de vrijheid”.

Jan Slagter over Matthijs van Nieuwkerk: ‘Meer aan de hand dan mij is verteld’

Dat er dus toch meer aan de hand was dan Slagter dacht – en wat hem is verteld – „voelt niet zo lekker”. „Dat maakt me ook een beetje verdrietig. En met name dan ook Matthijs. Die echt op de vraag ‘heb jij fysiek geweld gebruikt?’ gezegd heeft van ‘nee Jan, alleen neus tegen neus'”, zei de MAX-baas. „Ik heb best wel indringende gesprekken gevoerd met Matthijs in het verleden en dat begin ik nu toch wel een beetje… Eh… Ik voel me er een beetje… Ja, onaangenaam bij.”

Sinds de Volkskrant voor het eerst publiceerde over het gedrag dat bij DWDD plaatsvond, staat Jan Slagter aan de zijde van Van Nieuwkerk. Hij maakte er geen geheim van dat hij vond dat de presentator een tweede kans verdient. Ook liet hij weten graag in gesprek te gaan over een mogelijke doorstart bij Omroep MAX. Uiteindelijk koos Van Nieuwkerk voor RTL, maar ook dat is (in ieder geval voorlopig) van de baan.

Uithaal naar BNNVARA

BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler stelde onlangs in de Volkskrant dat er bij de omroep niet alleen meldingen over verbaal grensoverschrijdend gedrag door Van Nieuwkerk waren binnengekomen, maar ook van seksueel en fysiek grensoverschrijdend gedrag. Van Nieuwkerk heeft dat ontkend.

Ook schreef de presentator een brief naar RTL, waar hij toen een samenwerkingscontract mee had, waarin hij uithaalde naar BNNVARA. „Publiekelijk en volstrekt ongefundeerd stelt mijn oud-werkgever dat enkele verschrikkelijke ervaringen die NPO-breed en bij DWDD zijn opgetekend op mij persoonlijk van toepassing zijn. Dat stelt zij zonder deugdelijk en feitelijk onderzoek en zonder wederhoor”, schreef hij daarin.

