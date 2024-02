Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Energierekening blijft de komende jaren hoog, deze huishoudens hebben daar vooral last van

We krijgen al enige tijd een hogere energierekening voor de kiezen. Had je nog hoop dat dit ooit zou terugkeren naar het niveau van voor 2021? Helaas lijkt het daar niet op. Door stijgende netbeheerkosten, energieprijzen en belasting op gas zal de energierekening voor veel huishoudens ook in 2035 nog altijd hoog zijn.

Dat verwacht Essent op basis van een eigen studie en een onderzoek dat de energieleverancier heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Berenschot.

Mogelijk grote verschillen tussen energierekening

Essent voorspelt ook dat er grote verschillen zullen zijn tussen energierekeningen. Dat komt door de mate waarin woningen zijn verduurzaamd en de manier waarop huizen zijn verwarmd.

Vooral huishoudens met een laag inkomen zijn daardoor de dupe, verwacht Essent, bijvoorbeeld als mensen wonen in een oude rijtjeswoning of huurhuis. „Als verduurzamen van de woning financieel onmogelijk is en er nog steeds aardgas wordt gebruikt, worden vooral kwetsbare huishoudens komende jaren geconfronteerd met een blijvend hoge energierekening”, stelt het energiebedrijf.

Meerdere factoren van invloed op energierekening

Berenschot onderzocht welke factoren tot 2035 van invloed zijn op de energierekening. Uit de resultaten komt onder andere naar voren dat de consumentenprijs van gas en stroom naar verwachting boven het niveau blijft van voor de energiecrisis. Ook het vaste deel van de energierekening, waar bijvoorbeeld netbeheerkosten onder vallen, zal duurder worden. Berenschot gaat uit van een vermoedelijke stijging van tussen de 5 en 15 procent.

Huishoudens met een warmtepomp en zonnepanelen zijn daarentegen relatief voordelig uit. Door de lagere belasting op elektriciteit profiteren zij, terwijl huishoudens met een cv-ketel lijden onder de hogere belasting op gas. Huishoudens met alleen een cv-ketel hebben volgens Essent de hoogste energierekening. Volgens topvrouw Resi Becker van Essent moeten er „scherpe keuzes worden gemaakt tussen de kosten van de energietransitie en een betaalbare energierekening”.

Becker pleit er onder andere voor de stijging van de belasting op gas en de netbeheerkosten in te perken. „Dat zorgt er ook voor dat het blijft lonen om het huis te verduurzamen en huishoudens maximaal grip hebben op het kunnen verlagen van de energierekening.”

