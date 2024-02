Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#341 ‘Zie je nou wat je doet!’

Maud heeft voor het eerst trouwjurken gepast. Ze keek hier al weken naar uit, maar helaas wist haar schoonmoeder het op het laatste moment te verpesten. Ze nodigde zichzelf ongevraagd uit. En tot overmaat van ramp bleef ze ook aan de lopende band ongepaste opmerkingen maken.

„Nou zo erg zal het toch niet zijn geweest?”, zegt Gio laconiek. Ik snap dat hij het voor zijn moeder probeert op te nemen, maar die opmerking schiet bij mij totaal in het verkeerde keelgat. Wat volgde is een kleine explosie. „Je snapt er niets van, ik kijk al weken, misschien wel jaren naar dit moment uit! Het had supergezellig kunnen zijn, maar je moeder vond elke jurk ‘te bloot’.”

Ik laat Gio er niet tussen komen. „Ze noemde een van mijn jurken zelfs te strak, hoe denk je dat dat is om te horen als je nog geen jaar geleden bevallen bent! Ik heb de hele middag met een rotgevoel rond gelopen!”, schreeuw ik hem toe. Liam begint te huilen. „Zie je nou wat je doet!”, roept Gio.

Het is zo makkelijk dat Gio mij hier weer de schuld van geeft. Ik gooi mijn tas op de grond en besluit een hete douche te nemen om deze dag van me af te spoelen. Eenmaal onder de douche komen de tranen. Ik ben boos en verdrietig tegelijk. Ergens kan ik heus wel begrijpen dat mijn schoonmoeder erbij moest zijn, maar met die lelijke opmerkingen is ze echt te ver gegaan.

Boos naar bed

Na mijn douche geef ik Liam een knuffel en daarna duik ik direct mijn bed in. Mijn moeder, Jessie en Rochella appten nog dat ze het zo leuk vonden. En Jessie bood haar excuses aan voor haar uitgesproken mening over Rochella. Ergens heb ik nog geprobeerd om ze allemaal te antwoorden, maar kennelijk ben ik halverwege het appen in slaap gevallen.

De volgende ochtend heb ik ook een appje van mijn schoonmoeder. Vol ongeloof lees ik de volgende tekst „Was een geslaagde middag!” Ik kan er niet over uit dat zij het nog leuk vond ook.

Nog dezelfde middag lucht ik mijn hart bij Charlie. Ik heb haar al veel te lang niet gezien en we maken een wandeling door het park. Het lucht op om mijn verhaal te doen bij Charlie, maar ik ben nog steeds boos.

Goedmaken

Eenmaal thuis zit Gio op me te wachten met zelfgemaakte pasta bolognese. Hij kookt dit gerecht altijd als hij iets wil goedmaken. Gio geeft aan dat hij niet weet wat hij moet doen. „Jij, Liam en mijn moeder zijn de belangrijkste mensen in mijn leven. Ik vind het zwaar klote als jullie ruzie hebben”, zegt hij tijdens het eten. Ik wil Gio echt wel begrijpen, maar zijn moeder maakt het allemaal zo ingewikkeld.

Na het eten stuur ik mijn schoonmoeder een appje of ze binnenkort tijd heeft om te bellen. Ze belt me direct en ik probeer haar uit te leggen dat ik haar opmerkingen erg ongepast vond. Er komt niet meer uit dan: „Sorry, zo was het niet bedoeld.” Ik moet me er maar bij neerleggen dat ze het probleem niet inziet.

Een ding staat vast, ik neem haar de volgende keer niet meer mee. Ondertussen heb ik een nieuwe klus aangenomen en ben ik druk bezig met het voorbereiden van mijn volgende persreis.

Terwijl ik mijn laatste gegevens doorstuur aan de organisatie kom ik erachter dat mijn paspoort verlopen is. En we vertrekken al volgende week..!

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

Vorige Volgende

Reacties