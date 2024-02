Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas ziet geen dreigement in uitspraak FDF-voorman: ‘Gaat alleen over de toon’

De uitspraak van Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever over minister Piet Adema en NSC-Kamerlid Harm Holman, is volgens Caroline van der Plas (BBB) geen dreigement. Dat zei ze gisteravond bij Op1. En dat standpunt komt haar op veel kritiek te staan.

Al wekenlang gaan boeren in verschillende Europese landen de straat op om te protesteren tegen de Europese regels voor de boerensector. Gisteren werden meerdere grensovergangen van en naar België afgesloten vanwege die protesten.

Ook FDF-voorman Van den Oever was daarbij aanwezig en postte daarvan een filmpje op social media. „Wij gaan in ieder geval dinsdag vergaderen. Tot die tijd is het wilde acties in deze trant. En na dinsdag komen we met bericht hoe we dit vuiltje met regiobeheer, Farmers Defence Force en de trekkerleiders gaan opknappen. Maar één ding weet ik wel: Piet Adema en die Harm Holman, daar heb ik zo’n spuughekel aan gekregen. Die zullen in het centrum van de belangstelling komen te staan.”

Van der Plas: ‘Weerstand niet nieuw’

Als Op1-presentator Sven Kockelmann Van der Plas vraagt te reageren op die boodschap, zegt ze dat de weerstand tegen Piet Adema als Landbouwminister niet nieuw is. „Het is net alsof hier nu iets heel bijzonders wordt gezegd.”

„Je zou er een verkapt dreigement in kunnen horen”, reageert Kockelmann. „Ja, dan gaan we het daar weer over hebben. We moeten het gewoon eens hebben over hoe we de ellende voor de boeren gaan oplossen. En als het dan aan talkshow tafels alleen maar gesproken wordt over de toon en dat er pallets en autobanden in de brand staan. Het is niet voor niks, Sven, dat overal in Europa boeren nu in opstand komen.”

Toon

Als Kockelmann zijn vraag opnieuw voorlegt, blijft Van der Plas bij haar standpunt. „Er wordt met nadruk gesproken over twee mensen, op een toon die je als bedreigend zou kunnen ervaren”, legt Kockelmann haar voor. Van der Plas: „Ik zie daar niet zozeer een bedreiging in. Het zijn harde woorden, zeker. Maar er worden ook hele harde daden gepleegd richting de boeren.”

Dat Van der Plas geen afstand neemt van de uitspraak van de FDF-voorman, komt haar op kritiek te staan van collega’s. „Verkapte dreigementen zijn niet OK. Daar neem je gewoon afstand van”, zegt Pieter Omtzigt, fractievoorzitter van Nieuw Sociaal Contract op X. Ook onder anderen CDA-Kamerlid Eline Vedder en demissionair Klimaatminister Rob Jetten (D66) reageren verbolgen op de reactie van Van der Plas.



Dit doe je niet. Dit doe je echt niet. Bedreigen niet, en wegwuiven ervan ook niet. Mijn boerenhart huilt, omdat ik, net als de meeste van mijn collega’s, zie dat dit soort acties en dreigementen het perspectief voor onze mooie sector alleen maar verder vernielen… 💔 https://t.co/fhly2FZeNX — Eline Vedder (@ElineVedder) February 3, 2024



Snelwegen blokkeren, brand stichten, politici intimideren, het past niet bij Nederland. Zwak dat Van der Plas dit niet veroordeelt. Boeren hebben behoefte aan duidelijkheid. Daar is politieke moed voor nodig. Hak knopen door in de formatie! Maak tempo. https://t.co/DaYQXC82jT — Rob Jetten (@RobJetten) February 3, 2024



Als we inmiddels weten hoe het is om ‘in de belangstelling van FDF’ hoe kan je dit niet als een verkapt dreigement zien? 🤷‍♂️ FDF is zelf de grootste bedreiging voor de agrarische sector, maakt elk akkoord en het aanzien van de sector kapot. — Derk Boswijk (@DerkBoswijk) February 3, 2024

