Dit is nachtschade én dit wil je erover weten (is het bijvoorbeeld slecht voor je?)

‘Nachtschade’ klinkt bijna als een spannende film of een aandoening waar je liever niet mee in aanraking komt, maar het gaat toch echt over groenten. Maar wat zijn nachtschade groenten precies en wat wil je erover weten? Zijn ze bijvoorbeeld beter of slechter dan andere groenten en waarom dan?

Allereerst: het klinkt veel spannender dan het daadwerkelijk is. De kans is heel groot dat je zelfs regelmatig nachtschade groenten eet, omdat het een bepaald geslacht is waar meer dan 1500 soorten bij horen. Denk bijvoorbeeld aan aardappels, aubergine, paprika, tomaat: allemaal nachtschade. Klinkt een stuk minder gek nu, toch?

Wat is nachtschade?

Sommige bloemen in de nachtschade-familie gaan ‘s avonds geuren en sommige planten hebben giftige eigenschappen. Dat is waar de naam waarschijnlijk vandaan komt, maar dit betekent niet dat de dingen die jij op misschien wel dagelijkse basis eet, giftig zijn. Een tijd geleden lag deze soort groente wel onder vuur, met name op TikTok. Je zou moeten zorgen dat je er vooral niet te veel van binnen krijgt, dat zou schadelijk zijn. Maar fans van een tomaten- of aardappelsalade kunnen gerust ademhalen: dat is niet waar.

Op TikTok beweerden sommigen namelijk dat glycoalkaloïde, tomatine en solanine, stoffen die in deze planten zitten als bescherming tegen insecten, schadelijk zouden zijn. Voedingsdeskundige Harry Snell zei in de Britse krant The Guardian echter dat we die stoffen wel binnenkrijgen, maar lang niet genoeg om er schade van te ondervinden. Het zijn juist de delen van die planten die we níet eten (de stelen en de groene delen van de aardappel), waar zulke stoffen veel in zitten. Daarnaast eten wij aardappels vaak gekookt (of in ieder geval verhit) en tomaten als ze rijp zijn, rood dus, en dan nemen de giftige stoffen af, legt de voedingsdeskundigen uit.

Vitamine C, vezels en kalium

Duidelijk dus: je hoeft je geen zorgen te maken om aardappelvergiftiging (mits je ‘m dus kookt en niet de groene delen eet). Wat moet je dan wel weten over groenten uit de nachtschade-familie? Dit zijn een aantal van de bekendste nachtschade groenten op een rij:

Aardappels

Paprika

Tomaten

Aubergine

Gojibessen

Kaapse bes

Eetbare knollen

Chilipeper

Je kunt een allergie of gevoeligheid hebben voor deze dingen, of stofjes in groenten binnen de nachtschade-familie. Krijg je buikpijn, eczeem, slapeloosheid, reumatische klachten, ademhalingsproblemen of een ruwe tong na het eten van bijvoorbeeld tomaat, is het handig een arts te raadplegen.

Over het algemeen zijn nachtschade groenten (behalve de soorten die niet te eten zijn, logischerwijs) gezond. Zo bevat een aardappel vitamine C, net als aubergine en tomaat. B6 en kalium komt ook voor in aardappels, aubergines bieden veel vezels en foliumzuur vind je terug in tomaten. In onderstaande artikel leggen we je uit hoe je ervoor zorgt dat je voldoende vezels binnenkrijgt:

