Een Huis Vol-familie Jelies emotioneel over verhuizing naar Spanje: ‘Kost allemaal wat tijd’

Het zien van de eerste beelden van het verhuisavontuur naar Spanje, was een emotionele aangelegenheid voor de familie Jelies. Het gezin wordt al jarenlang gevolgd voor het KRO-NCRV-programma Een Huis Vol. Vanaf januari is hun emigratie naar Spanje op tv te zien.

Dit voorjaar werd bekend dat de familie zou verkassen naar de Spaanse zon. Een wens die de familie al langer koesterde. „Wij hebben al maanden / jaren op het oog om dit ooit te kunnen doen”, maakte de familie destijds bekend. Ze ruilden Tollembeek deze zomer in voor Alicante.

En ook die onderneming werd vastgelegd op camera voor Een Huis Vol. In dat programma wordt het reilen en zeilen van meerdere grote gezinnen gevolgd. Vanaf januari is de heuse emigratie-special van de familie Jelies te zien. Het gezin mocht gisteren zelf al een aantal afleveringen bekijken, en daarbij hielden ze het niet droog, zo laat moeder Janneke op Instagram weten.

Huildagje in Een Huis Vol

Het gezin had een ‘lekker huildagje’, schrijft ze. De 11-koppige familie kreeg alvast de afleveringen van het afscheid in Nederland te zien. „Nou dat doet wel wat met ons. Wij hebben het goed, maar natuurlijk komen met zulke beelden alle emoties weer boven.”

Huis en haard achterlaten om vervolgens een nieuw leven op te bouwen in het buitenland, heeft nogal een impact op het gezin. „Het kost allemaal wat tijd, dat is niet in paar maanden weg.”

Familie en vrienden knuffelen

De familie is dan ook blij dat de decembermaand op de drempel staat. „We kijken er wel erg naar uit om in december weer te kunnen knuffelen met familie en vrienden.”

Het gemis van dierbaren in Nederland daargelaten, laat het gezin weten stap voor stap te wennen aan het Spaanse leven. „Toch langzaamaan vinden we echte onze draai hier en krijgen we weer ritme en structuur in de dagelijkse bezigheden.”



