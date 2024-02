Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Coen Verbraak over grensoverschrijdend gedrag: ‘Hoe kan zoiets ontsporen?’

Voor programmamaker Coen Verbraak is het heel helder hoe grensoverschrijdend gedrag voorkomen moet worden. „Gedraag je”, zei hij gisteravond in de talkshow Sophie & Jeroen. Waar het veel besproken rapport over de werkcultuur binnen de NPO medewerkers anoniem aan het woord liet, zet Verbraak ze voor de camera in zijn nieuwe programma Buiten Beeld.

Het rapport zette Hilversum donderdag op zijn kop. De titel van het rapport en de conclusies liegen er niet om: Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Zo maakte een groot deel van de ondervraagde medewerkers seksisme, racisme en discriminatie mee.

Tv-kopstukken over grensoverschrijdend gedrag

Bij zijn co-host Sophie Hilbrand schoof gisteravond Coen Verbraak aan om te praten over zijn nieuwe programma Buiten Beeld. Daarin interviewde hij tv-kopstukken zoals Jan Slagter, Mart Smeets, Janine Abbring, Amber Kortzorg en Hanneke Groenteman, maar ook de niet bekende gezichten achter de schermen.

„Het is een heel belangrijk onderwerp, grensoverschrijdend gedrag. Het is ook iets waarbij je, als je het aan het maken bent, bij jezelf nagaat: ‘Heb ik dat zelf weleens gedaan? Ben ik zelf weleens uit mijn slof geschoten?’”, zegt Verbraak over het maken van Buiten Beeld.

Matthijs van Nieuwkerk aan de telefoon

Waar hij aanvankelijk geen probleem had mensen voor de camera te krijgen, veranderde dat volgens Verbraak toen bekender werd dat hij het programma aan het maken was en Matthijs van Nieuwkerk contact met hem opnam. „Hij belde me op en zei: ‘Ik hoor dat jij de Volkskrant aan het over doen bent.’ Wat helemaal niet zo was.”

„Aanvankelijk ging het best goed om mensen te vinden, maar vanaf dat moment merkte ik ook wel dat er een tegenwind ontstond tegen dit project.”

Geen toestemming bij NOS

Zo begonnen omroepen af te haken, legt Verbraak uit. „Wij wilden bijvoorbeeld ook mensen van de NOS spreken, maar die kregen geen toestemming wat ik heel erg jammer vond.”

Daarnaast waaide er een andere tegenwind toen de opnames van zijn programma over grensoverschrijdend gedrag bekend werden, zegt Verbraak. „Zelfs mensen die aan tafel hadden gezeten, zoals Jan Slagter, die zeiden achteraf opeens: ‘Je mag het niet meer gebruiken’.”

Grensoverschrijdend gedrag achter de schermen

In de aflevering komen ook mensen van achter de schermen aan het woord, zoals een producer die haar baan in de tv-wereld opgaf. „Op de eerste opnamedag kreeg ik naar mijn hoofd geschreeuwd: ‘Hou je kop!’”, legt ze uit. Als ze het probeert te bespreken met de leidinggevende, geeft die aan dat ze het onderling moet uitpraten. „Ik ging zijn kamertje binnen en zei: ‘Luister dit en dit heb je gezegd, ik vind dat echt niet oké.’ En toen zei hij: ‘Maar je kop zit er toch nog aan?’”

Die reactie is de genadeklap. „Ik dacht: hoe ga ik hiermee verder? Wat kun je in godsnaam nog zeggen tegen iemand die zo met je omgaat? Het is de druppel geweest om met tv te stoppen.”

Ontsporen

In de uitzending worden geen namen genoemd van personen die betrokken zouden zijn bij grensoverschrijdend gedrag. „Daar gaat het niet om”, zegt Verbraak. „Het gaat er niet om dat we iemand willen aanwijzen, maar om hoe zoiets kan ontsporen.”

