Kijkers smullen van spiritueel koppel in Ik Vertrek: ‘Een vaginaal stoombad..?!’

Gisteravond was de aftrap van een nieuw seizoen Ik Vertrek. En dat was ouderwets genieten volgens kijkers. In de eerste aflevering volgen we Yvonne (50) en Ulrich (62), die een spiritueel oord aan de Costa Blanca beginnen.

Het koppel gaat hun droom achterna in L’Alfàs del Pi, waar ze een retraite en twaalf studio’s voor gasten willen maken.

Yvonne en Ulrich in Ik Vertrek

De aflevering van Ik Vertrek begint in het Noord-Hollandse dorpje Wervershoof, waar Yvonne dan nog woont. In haar huis organiseert ze bijzondere bijeenkomsten voor vrouwen. De toon is gezet als Yvonne aankondigt wat ze die dag gaan doen: een vaginaal stoombad. Een idee dat ze op Bali opdeed en wordt gebruikt „om dingen te delen in je vrouw-zijn en elkaar te steunen in verdriet en moeilijke tijden”. „Ik heb hier een gietijzeren potje en daar ga ik heet water en kruiden in doen. Dan voel je een stoom tegen je vagina en dat dringt verder door naar je slijmvliezen. Het voelt als wolkjes, als bubbeltjes die je aanraken.”



Vaginale stoombaden en het omhoog brengen van je feminiteiten…. Dit belooft smullen te worden 😂 #Ikvertrek — globy⭕️7 🦧🌍 (@globy07) January 30, 2024

Het is de laatste bijeenkomst in Nederland, want hierna gaat Yvonne haar activiteiten voortzetten in Spanje. „We hebben een groot huis gekocht waar we een retraitecenter van gaan maken. We gaan er kruidentuinen en een voedselbos maken. Dan gaan we ook vrouwen uitnodigen om samen met mij verbinding te maken in een retraite, die gaat over het omhoog brengen van je femininiteit.” Ze gaat samen met haar man Ulrich, die een avontuur onder de Spaanse zon helemaal ziet zitten.

Er moet nog veel gebeuren in hun nieuwe Spaanse huis. De dochter van Yvonne is vooraf sceptisch over de kruidentuinen en het voedselbos, omdat ze denkt dat haar moeder „niet bepaald groene vingers” heeft. Eenmaal in Spanje blijkt Yvonne ook niet uit te blinken in klussen. „Ik weet wel heel goed wat ik wil, maar ik ben zelf helemaal geen klusser. Ik bedenk het wel en in mijn hoofd is het dan al gecreëerd, maar de praktische uitvoering is niet mijn sterkste kant.”



Over 14 dagen komen de eerste gasten #ikvertrek pic.twitter.com/gZDb55cYI3 — Lieke (@Bosscheboll) January 30, 2024

Hoe gaat het nu met Yvonne en Ulrich?

Yvonne en Ulrich zetten dapper hun schouders eronder. Met het motto „het hoeft niet perfect, perfectie is saai” komen de twee uiteindelijk een heel eind. Vrienden zijn diep onder de indruk als ze komen kijken naar de opgeknapte huis.

In gesprek met AVROTROS heeft het koppel inmiddels al een update gegeven. „Na de opening voelden we eigenlijk pas dat er best veel druk op was gezet door onszelf om alles zo goed mogelijk af te krijgen. We hadden met onszelf afgesproken dat we even een rustpauze zouden nemen van een maand, maar dat liep anders.”

De zaken gaan namelijk lekker voor het stel. Ulrich trekt wekelijks veel klanten voor massages, coaching en begeleidt ook verschillende stellen in relatietherapie. Ook de praktijk van Yvonne, met de vaginale stoombaden, de oorkaarsen en het coachen met de opstellingen, komt goed van de grond.



Deze aflevering is niet meer te overtroeven, zo erg… #ikvertrek — badman (@StorSkygge) January 30, 2024



spiroewalieteit, waar ken ik dat ook al weer van #ikvertrek — Ingridddd (@123xxx12345) January 30, 2024



Salie-reiniging, vaginale stoomsessie, donkere energie, ex die een afscheidsfeestje geeft, kapotte riolering, taalprobleem, keukenboer, kruiden-orakel en de Rode Hoeden. Kortom #ikvertrek is weer begonnen. #genieten — Ranjith (@RClemminck) January 30, 2024



Op het moment dat die dames hun flamoes gingen stomen met kruiden, wist ik: nú is het hoog tijd om Twitter erbij te pakken 😂😂 #ikvertrek pic.twitter.com/aBOgEem4Im — Sigrid de Jong (@smdejong1981) January 30, 2024

Je kunt Ik Vertrek terugkijken via NPO Start.

