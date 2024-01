Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Burenruzie om honden ontaardt bijna in vechtpartij in Mr. Frank Visser: ‘Je moet oprotten’

De gemoederen liepen gisteravond hoog op in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. Ricardo en Corinda uit Wolvega klaagden in deze aflevering over het voortdurende geblaf uit de tuin van de achterburen. Dat viel niet in goede aarde bij het baasje van deze honden. De buren gingen zelfs bijna op de vuist.

Mr. Frank Visser buigt zich wekelijks over hoogoplopende kwesties en conflicten op voor de gewone man en vrouw in Nederland.

„Na het opknappen van de woning en tuin hoopten wij hier met plezier te wonen”, schetst Ricardo hun situatie in het begin van de aflevering. „Maar helaas. Door de achterburen en het geblaf van de hond zitten wij hier niet meer fijn.” Ze stellen door het hondengeblaf niet meer normaal in de achtertuin te kunnen zitten en praten door het geluid. „Die honden kunnen daar beter gewoon weg?”, vindt Corinda. „Is toch vet irritant?”

Jan en Sandra doen hun kant van het verhaal. „We hebben veel plezier met ze, het zijn onze baby’s”, zegt Sandra over hun honden. „In de 24 jaar dat we hier wonen, heeft nog nooit iemand van de buren geklaagd. Maar sinds de achterbuurman hier woont, is het waardeloos. Als mijn honden aan het spelen zijn, begint de achterbuurman vaak te schreeuwen naar onze honden. Terwijl dat nergens voor nodig is.”

Meting van experts

Mr. Visser en presentator Viktor Brand reizen af naar Wolvega om te meten hoe ernstig de geluidsoverlast is. Visser heeft een geluidsexpert en een hondengedragsdeskundige in de arm genomen.

Brand heeft de nobele taak om een poging te doen om een goed gesprek met de kemphanen te voeren. Daar is meteen duidelijk hoe de verhoudingen zijn, want een hand kan er niet vanaf.

„We horen dag en nacht geblaf. We slapen er niet van“, beginnen Ricardo en Corinda. „We hebben vaak de politie moeten bellen.” „Dat was maar één keer, pipo”, gaat Jan er fel tegenin. Ook blijkt dat Ricardo en Corinda de dierenbescherming hebben gebeld omdat zij vinden dat de honden mishandeld worden. „Als de meneer thuiskomt, hoor je ze schreeuwen tegen de honden en daarna hoor je ze piepen.” De emoties lopen hoog op en Jan beent boos weg. Een verzoening lijkt heel ver weg. „Ze verzinnen dit om ons zwart te maken”, zegt Sandra tegen de camera’s.

De zitting

Dan begint de zitting. „Heeft u nooit buren gehad die zeiden: hallo, dat maakt herrie?”, vraagt Mr. Visser aan Jan en Sandra. „Nooit”, zeggen zij. „We zijn misschien de eerste die de mond opentrekken”, denkt Ricardo.

In het huurcontract blijkt te staan dat huisdieren geen overlast mogen veroorzaken. „Mijn vrouw zit hierdoor aan de slaapmedicatie, omdat de honden ’s nachts janken als wolven”, probeert Ricardo de ernst van de situatie uit te leggen.

Expert Erik Roelofson vertelt zijn bevindingen van de meting. „Wij hebben een test binnen gedaan, maar daar hebben we niks gehoord”, vertelt hij. „Vervolgens zijn we naar buiten gegaan, maar daar was het luid en duidelijk hoorbaar. In twee weken heb ik ’s nachts geen hondengeblaf kunnen waarnemen.”

„Sinds een aantal weken is het inderdaad rustiger”, bevestigt Corinda. „Misschien hebben ze de hond een pilletje gegeven”, zegt Ricardo. „Ach, donder op kwal”, zegt Jan boos en hij loopt weer weg. „Is uw man overspannen, want dit is toch niet helemaal normaal?”, vraagt Mr. Visser. „Ik ben bang dat hij nog een keer een hartaanval krijgt”, zegt Sandra. Ricardo: „Misschien moet hij zich minder bemoeien met anderen.”

Roelofsen gaat verder. „We hebben kunnen vaststellen dat we een blaffende hond horen. Maar het was niet superveel. Het is niet aan een stuk door, het is ook niet urenlang, het is af en toe een paar minuten.” Volgens de gedragsdeskundige zijn drie van de honden rustig, maar hond Luna niet. Ook ziet ze een verschil tussen de twee baasjes. „Voor Sandra is het wat lastiger om Luna wat te vertellen.” Ze raadt begeleiding voor Sandra aan. Ook geeft ze het advies om de honden vaker uit te laten, iets wat volgens Sandra en Jan gaat lukken.

Ricardo heeft daar geen vertrouwen in. „Als we ze zien lopen met vier honden, dan heeft hij ze niet onder controle, dan zijn de lijnen strak gespannen.” Sandra: „Hij hoeft ons toch niet te volgen? Laatst heeft hij tegen mij gezegd dat hij een steen door de ruit wilde gooien.” Ricardo ontkent dat dit is gebeurd. „Staat mij niet in het geheugen.”

„Maar waarom zijn zij dan bang voor u?”, vraagt mr. Visser. „Ik zou het niet weten, ik word door hem met de dood bedreigd, dus volgens mij het andersom”, beweert Ricardo.

‘Je moet oprotten’

„Het goede nieuws is dat jullie elkaar nog niet te lijf zijn gegaan”, zegt Mr. Visser optimistisch. Maar Ricardo maakt duidelijk dat er al veel agressie is. „Hij roept weleens: ‘Kom maar even aan de andere kant van de schutting’.” Volgens Jan is dat onzin. „Dat roep ik nooit, jij wel.” Ricardo en Corinda blijven volhouden dat Jan diegene is die dit soort teksten uitslaat, waarna hij ontsteekt in woede. Hij loopt boos op Ricardo af en is klaar om uit te halen. „Je moet oprotten, rare gast.”

Brand trekt hem mee naar achter. „Ben je helemaal gek geworden, zeg. Vuisten op de nationale televisie, met zo’n chique man achter een bureau.”

De noodzaak is nogmaals pijnlijk duidelijk geworden en de televisierechter beraadt zich over een uitspraak. Zijn uiteindelijke besluit is dat de honden niet langer dan een uur per dag in de achtertuin mogen. Sandra en Jan moeten hun honden een paar keer per dag langere tijd uit wandelen nemen en ook moet Sandra een gedragscursus volgens met hond Lunda. Daarnaast komt er een contact- en gebiedsverbod, zodat de ruzie niet verder escaleert.

Je kunt Mr. Frank Visser terugkijken via KIJK.

