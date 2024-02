Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijzonder record: Russische kosmonaut al meer dan 878 dagen in de ruimte

Bijna 2,5 jaar. Zo lang verblijft de Russische kosmonaut Oleg Kononenko al in de ruimte. Vanochtend verbrak hij het wereldrecord voor de totale tijd die iemand in de ruimte heeft doorgebracht. En naar huis gaan? Daar denkt hij voorlopig nog niet aan.

Het vorige wereldrecord was ook al in Russische handen. Het stond namelijk op de naam van Gennadi Padalka, die eerder 878 dagen, 11 uur, 29 minuten en 48 seconden in de ruimt doorbracht. Maar daar ging Kononenko vanochtend om 09.30 uur Nederlandse tijd overheen. Dat meldt het Russische Ruimtevaart bedrijf Roscosmos.

423 kilometer van de aarde verwijderd

„Ik ga de ruimte in om mijn favoriete ding te doen, niet om records te vestigen”, vertelde de 59-jarige Kononenko aan het Russische staatspersbureau TASS. Hij verblijft in het internationale ruimtestation ISS, op een afstand van ongeveer 423 kilometer van de aarde. „Ik ben trots op al mijn prestaties, maar ik ben nog trotser dat het record voor de totale duur van het menselijk verblijf in de ruimte nog steeds in handen is van een Russische kosmonaut.”

Kononenko is voorlopig dan ook niet van plan om terug te keren naar de aarde. Naar verwachting bereikt hij op 5 juni duizend dagen in de ruimte en volgens de planning komt hij ook dan nog niet terug. Naar verwachting blijft hij in ieder geval nog tot eind september in het ruimtestation. Als hij dat haalt, dan heeft hij maar liefst 1110 dagen in de ruimte doorgebracht.

Gegroeid door verblijf in de ruimte

De kosmonaut zegt dat hij regelmatig sport in het ruimtestation om te voorkomen dat hij klachten krijgt wanneer hij weer terug op aarde is. Door de gewichtsloosheid is er in de ruimte geen kracht die aan het lichaam trekt, waardoor de ruggengraat zich op kan rekken. In 2018 groeide de Japanse astronaut Norishige Kanai twee centimeter tijdens zijn verblijf in het ruimtestation.

