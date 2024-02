Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

WNL en Mariëtte Hamer in de clinch na felle kritiek

Het rommelt bij Omroep WNL nu oud-medewerkers en presentatrices zoals Eva Jinek naar voren komen met verhalen over een „angstcultuur” die bij de omroep zou heersen. Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, uitte felle kritiek op de reactie van WNL daarop.

WNL laat echter weten dat ze de kritiek van Hamer niet herkennen en dat ze wél serieus hebben gereageerd.

Angstcultuur en discriminatie bij WNL

Eva Jinek is dus een van de (vooral vrouwelijke) oud-medewerkers van WNL die vertelt over de angstcultuur bij de omroep. In het artikel van het Algemeen Dagblad was te lezen dat hoofdredacteur Bert Huisjes zich schuldig maakte aan manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie.

Gisteren stelde Hamer dat WNL de (oud-)werknemers die de angstcultuur aankaartten, niet serieus neemt. Ze zei daarover „zeer verbaasd” te zijn en riep de omroepen op om heldere, gezamenlijke afspraken te maken over hoe zij omgaan met dit soort meldingen.

„We hebben wel zeer serieus gereageerd”, stelt Fons van Westerloo van de raad van toezicht van WNL. „We hebben meteen na het rapport van Van Rijn een tevredenheidsonderzoek gedaan. Ook hebben we voorgesteld de hoofdredactie uit te breiden en we hebben een onderzoek ingesteld naar de werksfeer bij Goedemorgen Nederland. Wat hadden we nog meer moeten doen?”

‘Positie van Bert Huisjes staat niet ter discussie’

Van Westerloo herhaalt dat de positie van Huisjes „niet ter discussie staat”. Hij zegt dat het AD „vooral verhalen heeft opgeschreven van mensen die teleurgesteld zijn weggegaan bij de omroep. Grote namen als Sven Kockelmann en Rick Nieman werken al jaren voor de omroep en zij hebben nergens last van gehad.”

Sterker nog, onder het artikel van AD is in een reactie te lezen dat de Raad van Toezicht van WNL „zich gelukkig prijst” met Huisjes.

„De Raad van Toezicht prijst zich gelukkig met een hoofdredacteur die natuurlijk zoals ieder mens niet zonder zonden is, maar enorm veel heeft bereikt”, luidt de reactie. „WNL is na een moeizame start onder zijn leiding uitgegroeid tot een sterke journalistieke organisatie die aan de opdracht moet voldoen de liberaal-conservatieve stroming binnen het bestel te vertegenwoordigen.”

‘Spijtig’

Wel vindt de Raad het „spijtig” dat oud-medewerkers „slechte herinneringen hebben over hun tijd bij WNL”. Er zouden steunreacties voor de hoofdredacteur zijn gekomen van „belangrijke redacteuren en presentatoren die nog wel bij WNL werken en zich totaal niet herkennen in de beschuldigingen”.

