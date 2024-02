Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tijd voor wintersport: zoveel mensen skiën of snowboarden ook ná de après-ski nog

Het is weer volop tijd voor wintersport. Verblijven tussen de besneeuwde bergen, wandelen, skiën, snowboarden, noem het maar op. Maar wie skiën zegt, zegt ook après-ski. En wist je dat er best wat mensen zijn die met een (of meer) drankje achter de kiezen de latten onderbinden?

En er gebeuren wel meer linke dingen, zoals wintersporten zonder helm, wat gezien de soms hoge snelheiden verre van slim is. Kijk naar de kamikaze-acties van kandidaat Mike in Winter Vol Liefde.

Ga je op wintersportvakantie maar twijfel je nog tussen een elektrische auto of eentje op brandstof? Wij zochten uit wat goedkoper is.

Blessures en ongelukken tijdens wintersport

23 procent van de Nederlandse wintersporters heeft weleens een ongeluk gehad op de piste, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct. Of het nou ging om een skiduim, knieblessures of een hersenschudding: het is een domper op je vakantie. Voor 36 procent van de wintersporters werd het nog erger, zij raakten geblesseerd. Maar dat weerhoudt 26 procent er niet van om de helm af te laten tijdens het skiën of snowboarden.

Het is echt niet allemaal kommer en kwel, veel mensen doen juist wel hun best om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen, blijkt uit het onderzoek. De helft van de wintersporters gaat bijvoorbeeld van tevoren trainen in de sportschool om blessures te voorkomen en 84 procent gaat altijd met iemand anders de piste op, nooit alleen.

Skiën na après-ski

39 procent neemt een lawinepieper mee als ze de latten opgaan, 65 procent zegt geen alcohol te drinken in de après-ski als ze nog huiswaarts moeten skiën. Maar dat betekent dat een deel van de wintersporters dat dus wél doet.

63 procent van de wintersporters heeft daar dan weer een oordeel over: ze vinden het onverantwoord om te skiën met alcohol achter de kiezen.

Ook zijn wintersporters kritisch als onervaren mensen geen les nemen, dat vinden ze (66 procent) onverantwoord. En geen helm dragen? Ook onverantwoord, vindt 65 procent.

Off-piste en veiligheidstips

Off-piste gaan en in je eentje skiën of snowboarden wordt ook afgekeurd door twee derde van de wintersporters. En dat terwijl Nederlanders dat nog best weleens doen. Mannen (29 procent) doen dit veel vaker dan vrouwen (12 procent).

„De verleiding om tijdens wintersport buiten de piste te skiën of snowboarden is groot. Maar hier zitten wel de nodige risico’s aan vast. De meest ernstige ongelukken vinden namelijk plaats buiten de pistes”, zegt Nayla van Nieuwenhuizen van Allianz Direct. „Het komt vaak voor dat wintersporters onvoldoende voorbereid zijn op de gevaren van off-piste. Daarnaast is het bij een ongeluk veel lastiger om de skiërs in de sneeuw op te sporen, waardoor het verlenen van hulp een stuk moeilijker kan zijn.”

Altijd handig: check het weerbericht voor je gaat skiën of snowboarden, houd een pistekaart bij je en sla het noodnummer op.

