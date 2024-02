Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘De minimumuitkering vind ik vreselijk laag’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 31-jarige Anna, die volledig arbeidsongeschikt verklaard is.

Naam: Anna

Beroep/inkomstenbron: IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)

Woonsituatie: huurwoning

Netto maandinkomen: 1633 euro totaal, waarvan 1209 euro IVA uitkering, 300 huurtoeslag en 124 euro zorgtoeslag

Anna heeft een ernstige vorm van autisme en osteoporose (botontkalking). Om die redenen is zij volledig afgekeurd en arbeidsongeschikt verklaard. Ze ontvangt een IVA uitkering op bijstandsniveau, waardoor ze maandelijks 1209 euro ontvangt. Daarnaast heeft ze een eigen huurwoning, daardoor komt er nog 300 euro huurtoeslag binnen. Tot slot ontvangt ze maandelijks zorgtoeslag van 124 euro. In totaal heeft ze 1633 euro per maand te besteden.

„Vroeger kreeg ik wekelijks zakgeld, waar ik dingen van kon kopen. Daardoor ben ik op jonge leeftijd bewust geworden van het feit dat geld snel op kan gaan.”

Hoe kijk je nu naar geld?

„Ik zou graag wat meer te besteden willen hebben. De minimumuitkering vind ik zo vreselijk laag. Van het bedrag dat ik krijg, moet ik alles doen: de vaste lasten betalen, verzekeringen betalen, boodschappen doen. Daarnaast maak ik ook nog kosten voor mijn auto, maar dat betaal ik van mijn vakantietoeslag van zo’n 700 euro per jaar.”

„Ik heb één kat, die ik nooit weg zou doen. Ik eet liever zelf een boterham minder dan dat ik haar zou afstaan. Ik heb verder geen vrienden door mijn autisme en mijn lage energieniveau, dus verder zit ik meestal thuis.”

Vind je het belangrijk een buffer achter de hand te hebben?

„Spaargeld heb ik niet en momenteel moet ik elke euro omdraaien. In de praktijk betekent dat geen uitjes, geen vakanties, alleen het noodzakelijke kan ik doen. Daarnaast heb ik door mijn medische situatie heel weinig energie. Dat maakt het allemaal best saai, eigenlijk.

Eerder had ik wel spaargeld, maar dat heb ik opgemaakt aan het spelen van spelletjes op de tablet en kopen van drogisterij-spullen. Dit jaar wil ik toch proberen wat te sparen. Daarom is het belangrijk dat ik dit jaar niets extra’s uitgeef. Dan kan ik dit jaar hopelijk 1000 euro bij elkaar sparen, zodat ik weer een buffer heb.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Ja, ik ben een tijd verslaafd geweest aan spelletjes op de tablet en aan kalmerende middelen. In die tijd heb ik daar al mijn spaargeld aan opgemaakt, gelukkig ben ik net niet in de schulden beland. Maar alles is nu wel op. Door die domme acties van mij heb ik nu geen buffer.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Absoluut, dan hoef ik niet elke euro om te draaien.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Jawel, ik vind dat miljonairs wel wat mogen afstaan aan de armen. En ook het koningshuis mag een stuk minder krijgen, die mensen zijn veel te rijk.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Nee, het wordt minder waard. Als ik één euro heb en ik moet het delen met een ander, dan hebben we beiden 50 cent. Dus deze stelling is onjuist naar mijn mening.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt gelukkig, want je merkt pas hoe zwaar het leven is als je bijna geen geld hebt.

Ik zal de rest van mijn leven met een laag inkomen moeten leven, en dat is niet leuk. Ik zou het liefst gewoon fulltime werken, maar dat kan ik niet door mijn autisme en botontkalking.”

