Worden mensen straks 300 jaar oud? Johan Derksen hoopt van niet

Johan Derksen wordt binnenkort 75 jaar. Een mooie, respectabele leeftijd, maar wordt het in de toekomst heel anders? Kunnen mensen misschien wel 300 jaar worden? In talkshow Vandaag Inside gisteravond aan Derksen de vraag: zou hij dat willen?

„Hoe vind je het, dat je 75 wordt?”, wil Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee van Johan Derksen eerst weten. 31 januari is het zover. Het antwoord: „Oh, daar vind ik niks van. Maar ik geloof dat heel Nederland een vrije dag krijgt hè?” Genee: „Vind je het moeilijk om oud te worden?” Derksen: „Nee joh, ik heb helemaal niet het idee dat ik oud ben.”

„Hoe oud ben je in je hoofd?”, vraagt gast Angela de Jong daarop. „Heel jong. De leeftijd in mijn hoofd is achter in de twintig en ik denk dat ik er vanavond nog even een triootje uitgooi.” De Jong: „Wat vraag ik ook, wat vraag ik ook… echt.”

Oudheid van de mens besproken in Vandaag Inside

De reden van het onderwerp in Vandaag Inside is heel anders. Namelijk het feit dat mensen in de toekomst misschien steeds ouder worden, het liefst 300 jaar. En dat de wetenschap daar van alles voor bedenkt. Het blad Quest vroeg zich vorig jaar in een artikel zelfs af of de mensheid in de toekomst 1000 jaar oud kan worden.



„Ik ben heel realistisch”, zegt Johan Derksen op de vraag of hij het erg vindt als dit leven ophoudt. „Ik ben heel realistisch. Als ik mijn laatste adem uitblaas dan hoop ik dat jullie nog even langskomen – ik reken er niet op – maar dan is het veertien dagen later afgelopen. Dan kent niemand je meer. Ik geloof niet in het hiernamaals en dat soort poppenkasten en ik wil ook niet in zo’n oven gestopt worden. Gooi mij maar in een kruiwagen, ik woon tegenover het kerkhof.”

‘Je moet dingen af en toe ook gewoon accepteren’

Derksen zegt dat hij een mooi leven heeft gehad tot nu toe en dat hij leuke dingen heeft gedaan. Maar 300 jaar oud worden? Geen denken aan. „Ik weet al hoe moeilijk het plast op je 75ste. Nee, laat maar.”

Ben van der Burg, gek op nieuwe dingen die worden uitgevonden, komt ook aan het woord. „Ben, het gaat mogelijk worden, las ik in De Telegraaf“, zegt Genee. De voormalig topschaatser en regelmatige gast van Vandaag Inside schudt het hoofd. „Er zijn heel veel mensen die inderdaad 300 jaar willen worden. Dan heb je allerlei dingen om cellen minder snel te laten afbreken en allemaal pillen en dan gaan influencers je beïnvloeden dat je die neemt. Maar ik ga heel erg met Johan mee. Je moet af en toe ook gewoon accepteren: je wordt oud en gaat dood.”

