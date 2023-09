Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens deze dokter is dit dé reden waarom mensen snel oud worden

Dokter en ‘lang leven’-deskundige Neil Paulvin ontdekte de nummer één reden waardoor mensen sneller oud worden. Volgens hem kunnen we het ouderdomsproces vertragen als we hier meer aandacht aan besteden.

Het liefst stellen we als mens het ouderdomsproces nog een beetje uit. Hoewel psychiater Loren Olson (80) benadrukte dat ouderen in onze samenleving vaak een stuk gelukkiger zijn en we daar nog best wat van kunnen leren. Maar toch, grijs, vergeetachtig of minder flexibel worden? Nee, daar staan we niet allemaal om te springen.

Arts noemt belangrijke reden voor snel oud worden

Neil Paulvin, arts en deskundige op het gebied van regeneratieve geneeskunde en lang leven, vertelt aan het Amerikaanse CNBC dat we ouder kunnen worden op twee verschillende manieren. Namelijk intrinsiek en extrinsiek. Intrinsieke ouderdom heeft te maken met genetische factoren, terwijl extrinsiek ouder worden afhankelijk is van factoren van buitenaf. Zoals leefstijl, alcoholgebruik, roken, voeding, beweging en stress.

Paulvin begeleidt onder meer atleten en beroemdheden om die extrinsieke factoren zo goed mogelijk in de toom te houden. En daarmee een lang en gezond leven te bereiken. Maar gedurende zijn carrière ontdekte de arts dat er één specifiek ding is dat het ouderdomsproces opvallend versnelt.

Te weinig slaap versnelt ouderdomsproces

De ‘lang leven’-deskundige benadrukt namelijk dat een tekort aan slaap geen gunstig effect heeft op onze gesteldheid. Maar waarom versnelt te weinig slaap het ouderdomsproces?

„In onze snelle levens wordt slaap vaak opgeofferd, hetzij door keuze of door noodzaak. Steeds meer bewijsmateriaal toont aan dat een goede nachtrust de sleutel is tot een gezond leven.” Volgens de dokter herstelt ons lichaam in onze slaap. „Door zeven tot acht uur per nacht te slapen, verbetert de gezondheid van cellen en weefsels, de cognitieve functie, de immuniteit, het energieniveau en de stofwisseling.” En daartegenover staat dat te weinig slaap juist allerlei lichamelijke nadelen en kwaaltjes met zich mee kan brengen zoals hoge bloeddruk, depressie, obesitas, diabetes, hartaandoeningen of infarcten.

Meer gevolgen

Maar de arts noemt nog een aantal zaken op die zich sneller aandienen als je bezuinigt op slaap.

1. Rimpels en huidveroudering

Paulvin haalt wetenschappelijk onderzoek aan dat aantoont dat onvoldoende slaap effect heeft op onze huid. Onder meer de collageen- en elastine-kwaliteit wordt door slaaptekort beïnvloed. Slaapgebrek zorgt uiteindelijk voor rimpels of huidverslapping

2. Cognitieve stoornissen

Maar naast onze huid, lijdt ook ons brein onder slaaptekort. Mocht je een aantal dagen niet goed slapen, dan kun je dat merken aan jouw informatieverwerking, aandachtsspanne, emotionele capaciteit en beoordelingsvermogen. Maar de dokter benadrukt dat een gebrek aan slaap op langere termijn kan leiden tot een hoger risico op cognitieve achteruitgang, zoals geheugenproblematiek en de ziekte van Alzheimer.

3. Zwak immuunsysteem

Paulvin benadrukt dat ons lichaam de cellen van ons immuunsysteem tijdens de slaap produceert. Deze cellen zijn van belang om ziekteverwekkers te bestrijden. Na een nacht slaap verplaatsen deze nieuwe cellen zich naar de delen van het lichaam waar ze nodig zijn.

Volgens onderzoek zorgt slaapgebrek ervoor dat ons lichaam deze ziekteverwekkers minder goed kan bestrijden en bijvoorbeeld het herstel van ziekte langer duurt.

Slapen voor goede gezondheid

De dokter benadrukt het nogmaals: Slapen is dé manier om het ouderdomsproces te vertragen. Volgens hem realiseren veel mensen zich niet hoeveel effect slaapgebrek heeft op de algehele gezondheid. Hij noemt nog een aantal zaken op die onze slaap goed doen.

Consistent slaappatroon

Zonlicht in de ochtend: „Door jezelf kort na het ontwaken bloot te stellen aan de zon, wordt de circadiane klok van het lichaam gereset. Je laat daarmee het lichaam zien dat het ochtend is. Dit kan je ook helpen om ‘s avonds sneller in slaap te vallen.”

„Door jezelf kort na het ontwaken bloot te stellen aan de zon, wordt de circadiane klok van het lichaam gereset. Je laat daarmee het lichaam zien dat het ochtend is. Dit kan je ook helpen om ‘s avonds sneller in slaap te vallen.” Pas op met alcohol en koffie: „Probeer zeker acht uur voor bedtijd geen koffie meer te drinken. En Paulvin adviseert om zeker drie uur voor bedtijd geen alcohol meer te nuttigen.”

„Probeer zeker acht uur voor bedtijd geen koffie meer te drinken. En Paulvin adviseert om zeker drie uur voor bedtijd geen alcohol meer te nuttigen.” Beperk schermtijd voor het slapengaan

Creëer een ontspannen avondroutine: „Maak er een gewoonte van om ‘s avonds in bad te gaan of een boek te lezen. Jouw lichaam went aan het feit dat deze gewoonten aan het ‘slapen gaan’ voorafgaan en zal deze herkennen.”

„Maak er een gewoonte van om ‘s avonds in bad te gaan of een boek te lezen. Jouw lichaam went aan het feit dat deze gewoonten aan het ‘slapen gaan’ voorafgaan en zal deze herkennen.” Prettige slaapomgeving: „Investeer in een goed matras, lakens, pyjama, oogmasker of wat dan ook helpt bij jouw slaapritueel.”

Vorige Volgende

Reacties