Datingfraude: Rileen en Hans werden voor duizenden euro’s opgelicht door hun date

Steeds meer mensen worden slachtoffer van datingfraude, dat meldde talkshow Op1 gisteravond. Voor tienduizenden euro’s opgelicht door mensen die je dacht te kennen, maar waar je flink naast blijkt te zitten. Toen Rileen Noordermeer en Hans van Kemenade eenmaal doorhadden dat er iets niet in de haak was, was het te laat. „Het is de aandacht.”

De liefde kan een eindeloze bron van inspiratie, maar ook een bron van ellende zijn. Zeker als we de realiteit zo romantiseren, dat we niet meer zien dat er iets niet in de haak is.

Toen Noordermeer zich na haar scheiding weer op de liefdesmarkt begaf, zag ook zij de keerzijde van haar vermeende geliefde niet. „Ik werd verliefd op het feit dat hij heel attent was. Heel geïnteresseerd léék, zeg ik nu achteraf. En hij was er ook gewoon voor mij. ‘s Morgens sta je op en dan is het: ‘Heb je lekker geslapen?’”

Aandacht speelt grote rol bij datingfraude

Dat alles gebeurde online. Haar date leerde ze kennen via het internet, hij zou voor zijn werk als goudhandelaar in het buitenland zitten. „Je bent alleen en toch niet alleen. Je krijgt toch aandacht. Ik denk dat die aandacht een sterke troef is van zo’n oplichter.”

Dat hij goudhandelaar is in Maleisië, dat vindt ze wel bijzonder. „Maar hij woonde in de buurt van Venlo, dus ik ging dat even uitzoeken op internet. En ja, heel veel goudhandels in Venlo. Dat wist ik ook niet, maar ik dacht: oké, dat kan wel kloppen dan.”

Ticket kopen

Hoewel ze hem al eerder wil ontmoeten, komt er na twee maanden van heen en weer chatten een afspraak. „Hij kon even niet aan zijn geld komen, dus of hij dan geld voor een ticket kon lenen. Hij schaamde zich heel diep. En ik dacht: hij heeft geld zat met al dat goud, ik leen het hem wel.”

Het gaat van kwaad tot erger en uiteindelijk is ze tienduizenden euro’s kwijt aan haar vermeende relatie, door datingfraude.

Beschermde opvoeding

Dat haar dit overkwam, wijt ze deels aan haar beschermde christelijke opvoeding, zegt ze. „Ik ben beschermd opgegroeid. Ik had nooit het kwaad ontmoet.”

Er was wel een onderbuikgevoel, maar daaraan toegeven lukte niet. „Je hebt vaag zo’n gevoel dat er iets niet klopt, maar ik was ook verslaafd aan zijn aandacht, denk ik.”

Verbondenheid

Ook Van Kemenade overkwam het. Hij kwam in contact met iemand die zich voordeed als een Japanse vrouw die advocaat was in Birmingham. „Ik vertelde mijn vrienden hoe eloquent haar taalgebruik was. Dat vond ik buitengewoon prettig, dat gaf toch een gevoel van verbondenheid.”

De vrouw vertelt Van Kemenade al vrij snel dat ze handelt in de Amerikaanse dollar en goud. Hij werd niet overgehaald, legt hij uit. „Dat niet eens. Ze zei: ‘Ik doe dat en kijk eens mee hoe ik dat doe’.”

Niet natrekken

Uiteindelijk verliest ook hij flink veel geld. „Mijn grote fout is geweest om niet na te trekken wie deze mevrouw is.” Een vriend van Van Kemenade doet het wel. „Hij zei: ik vertrouw het ergens niet. Ik ga haar wel natrekken. Ze was geen advocaat, daar klopte eigenlijk helemaal niks van.”

Datingfraude komt steeds vaker voor, ook in Nederland. In december werden er nog negen Utrechters opgepakt voor een grote datingfraudezaak waarbij slachtoffers (senioren) werden vastgemaakt aan verwarmingsbuizen en werden beroofd. „Het ging om een hele hoop zaken door het hele land heen. We zagen dezelfde modus operandi.”

Datingfraude is exces

Hoewel het steeds vaker voorkomt, moeten de zaken gezien worden als excessen, zegt Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider High Impact Crime bij de politie. „Er gebeuren mooie dingen op datingsites en ik zeg ook altijd: ga niet achter de geraniums zitten. Zeker niet als je senior bent. Maar er zijn wel mogelijkheden om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van dit soort daders.”

Zijn tips? „Deel nooit wat je in huis hebt, bijvoorbeeld. Daar zijn ze ook op uit. Als je gaat afspreken de eerste keer, doe dat niet in je eigen woning, maar in een openbare ruimte en neem het liefst nog iemand mee die op afstand gaat kijken. Dan zul je heel vaak zien dat de verdachten niet komen opdagen, omdat ze die fysieke confrontatie tussen dader en slachtoffer niet willen. En volg je onderbuikgevoel.”

