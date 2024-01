Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Avondshow met Arjen Lubach over dreigende droogte na natste jaar ooit

2023 was het natste jaar ooit met overstroomde kades en ondergelopen kelders. Toch dreigt tegelijkertijd een te droge zomer voor het komende jaar. Dat klinkt tegenstrijdig. Hoe kan dat? Die vraag werd gisteren beantwoord in De Avondshow met Arjen Lubach.

De laatste weken van 2023 waren de waterstanden zo hoog dat op veel plekken extra dijkinspecties uitgevoerd werden en dijkwachten aanwezig waren. Het managen van al dat water was voor de Unie van Waterschappen een ‘uitdaging‘. Zo waren de kades van de IJssel in Deventer afgedekt met zandzakken en stonden tientallen kelders in Nederland blank.

De Avondshow met Arjen Lubach over te lage grondwaterstanden

Genoeg water om dan straks een mogelijk gortdroge zomer het hoofd te bieden en de grondwaterstanden op peil te houden, zou je denken. Maar dat zit anders, legde Lubach uit in de Avondshow met Arjen Lubach.

Onderzoekers kwamen eerder al met de conclusie dat Europa, ondanks al dat water, deze eeuw in rap tempo verdroogt. Maar ook op korte termijn dreigt opnieuw droogte in de zomer, als de grondwaterstand niet verhoogt wordt, legde Lubach uit.

Drogere grond voor landbouwmachines

Het is namelijk een belangenafweging: hoe hoger de grondwaterstand, hoe natter de grond en hoe moeilijker boeren er met hun machines op kunnen in het voorjaar. Wat er nu van al dat water behouden is, is niet genoeg om de zomer door te komen, bleek uit een recent NOS-journaal.

„De boeren willen het grondwaterpeil laag houden voor hun zware machines”, zei Lubach in de Avondshow. „Voor de natuur en voor ons eigen drinkwater zou het beter zijn om het waterpeil juist wat hoger te houden. En in Nederland kiezen we op dit moment voor het eerste. De boeren zijn de baas in de waterschappen.”

Maar de gevolgen daarvan zijn groot. „Weidevogels dreigen uit te sterven omdat er geen drassig land meer is en er dreigt de komende jaren ook een drinkwatertekort.”

Je kunt De Avondshow met Arjen Lubach terugkijken via NPO Start.

