Kijkers onder de indruk van alleenstaande moeder Tatjana met drieling in Meer Dan Verwacht

Eén kind opvoeden is voor veel mensen al een allesoverheersende taak. Laat staan als je er drie hebt die precies even oud zijn. Zonder partner. Tatjana uit Meer dan Verwacht doet het en krijgt respect van de kijkers.

Het publiek van Meer dan Verwacht was ook dinsdag al onder de indruk van vader Carlo. Met drie pasgeboren baby’s is het nogal een heksenketel bij het koppel thuis. Toch lijkt de goedlachse Carlo niet uit het veld te slaan en blijft hij ontspannen en rustig. „Wat is Carlo een lieve vader”, zo klonk het op X.

En ook na de aflevering van gisteren klonken lovende woorden. Zo rooit Tatjana het drukke bestaan als moeder van drie peuters in haar eentje, nadat haar relatie stuk liep. „Ik weet het nog precies”, blikt Tatjana met haar moeder Jolanda terug op het moment dat ze hoorde dat ze zwanger was van een drieling. „Ik jou bellen: ‘Het zijn er drie!’”

Onwerkelijk

De drieling is altijd meer dan welkom geweest, zegt ook de moeder van Tatjana. „Ik kon mijn geluk niet op. Gewoon dat je eigen kind, dat je zelf ter wereld hebt gebracht, dat die gewoon drie kleine meisjes krijgt. Dat is onwerkelijk.”

Maar in je eentje drie peuters opvoeden is hard werken, dus steekt Tatjana’s moeder de handen uit de mouwen en helpt ze bij het uitzoeken van de kleding van de meisjes.

Maar echt een drijvende kracht achter het ‘ontspullen’ blijkt haar moeder niet, als Tatjana rompertjes laat zien waar ze maar moeilijk afscheid van kan nemen. „Dat moet je ook niet wegdoen”, zegt Jolanda melancholisch. „Ja, ik ga het wegdoen”, reageert Tatjana resoluut. „Weet je waarom? Omdat ik een hele zolder vol heb met mijn oude spullen omdat jij alles bewaard hebt.”

Haar moeder is nog steeds niet overtuigd. „Anders bewaar ik het wel voor de meisjes”, zegt ze.

Respect voor Tatjana

Maar het moet weg, er moet ruimte komen voor nieuwe kleding die de haar kinderen passen. Elk seizoen krijgt een apart stickertje voor het overzicht. In het opruimen en organiseren ziet Jolanda een nieuwe dochter. „Ze is enorm veranderd. Ze was helemaal niet gestructureerd. En nu met de meisjes. Ze doet alles voor de meisjes.”

En ook kijkers hebben respect voor de manier waarop Tatjana het aanpakt, zo blijkt op X.



Die alleenstaande roze moeder die flikt het maar mooi in d'r eentje #meerdanverwacht pic.twitter.com/ThtZHHon36 — Patsy Moonson (@StatlerWaldor17) January 17, 2024



Wauw in je eentje een drieling opvoeden. Respect voor Tatjana. @EOnl #meerdanverwacht — A. Denneboom (@adenneboom) January 17, 2024



Tatiana heeft wel goed geld lijkt. Zoveel kleding! Zal wat kosten 3 kleintjes. Toch knap zo alleen. #meerdanverwacht — Astrid (@Astrid13063758) January 17, 2024



Ik volg Tatiana al een tijdje op Instagram, maar wat doet ze echt toch super goed met drie kleintjes in haar eentje. ❤️ #meerdanverwacht — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) January 16, 2024

