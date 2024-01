Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilders over spreidingswet: ‘We hebben een probleem’

We hebben een probleem, daar gaan we nu over praten, zegt Geert Wilders voor aanvang van de formatiegesprekken over de spreidingswet. Dinsdag bleek dat er voldoende steun is voor de wet toen de Eerste Kamerfractie van de VVD onverwachts voor bleek te zijn. Daardoor is de wet waar de PVV fel tegen is, verzekerd van een meerderheid.

Meer wilde de voorman van de PVV niet zeggen voor aanvang van een gesprek met informateur Ronald Plasterk en onderhandelaars van VVD, NSC en BBB.

„Elk probleem kan worden opgelost”, zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz later na het eerste formatieoverleg woensdag. De uitspraak van Wilders deed ze af als „misschien een kwestie van stijl”. De PVV-leider, Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Omtzigt (NSC) verlieten de ochtendsessie zonder commentaar. Tijdens de formatie geldt radiostilte.

Topprioriteit

Vlak na het nieuws over de steun liet Wilders dinsdag al zijn verontwaardiging blijken op het sociale medium X. „MIJN HEMEL”, twitterde de radicaal-rechtse politicus. De steun van de senaatsfractie van de VVD was onverwachts, omdat de liberalen in de Tweede Kamer tegen de wet zijn.

De PVV vindt migratie een topprioriteit in de formatiegesprekken. De partij noemt de spreidingswet steevast „dwangwet” omdat deze gemeenten onder druk zet om asielzoekers op te vangen.

ANP

Reacties