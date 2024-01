Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op1 over schrappen Engelstalige studies: ‘Historische blunder voor deze politieke partijen’, vindt Jan Paternotte

Engelstalige studies schrappen en daarmee de toestroom van internationale studenten verminderen, steeds meer politieke partijen pleiten hier voor. Jan Paternotte (D66) waarschuwt in Op1 echter voor een „historische blunder”.

‘Zorg nou dat we buitenlandse studenten niet gaan weren. Geef les in het Engels, want we hebben ze hier nodig’, luidde de strekking gisteravond in Op1.

Internationale studenten weren

„Jan Paternotte ziet donkere wolken boven Nederland als hij zijn zin niet krijgt met studenten“, trapt Op1-presentator Sven Kockelmann af in de introductie. Paternotte schudt duidelijk zijn hoofd: „Nou, nou”.

„Er is een kamermeerderheid die hier toch echt anders tegenaan kijkt”, aldus Kockelmann. „Steker nog”, begint Paternotte, „er zitten vier partijen aan tafel die meer of minder zeggen dat ze de toestroom van internationale studenten drastisch willen inperken.”

‘Deze scholen kun je dan net zo goed opdoeken’

Paternotte past zijn standpunt iets aan. „Van mij mag het best iets minder. Ik vind dat we de controle moeten krijgen over de komst van studenten uit andere landen. Maar ik maak me zorgen om wat bijvoorbeeld NSC en BBB hebben gezegd. Zij willen Engelstalige studies op hogescholen helemaal verbieden.”

Dat is funest, vindt Paternotte. „Denk aan de hotelscholen alleen al, of scheepvaartopleidingen. We zitten hier met allemaal mensen uit Breda. Daar is een hogeschool voor toerisme, die kun je dan net zo goed als opdoeken.” In zulke richtingen zijn Engelstalige opleidingen nodig, benadrukt Paternotte in Op1.



D66-Kamerlid @jpaternotte waarschuwt partijen als VVD en NSC om niet een ‘historische blunder’ te maken door bijna alle Engelstalige studies te schrappen. Waarom dit volgens hem een ‘onherstelbare fout’ zou zijn, vertelt hij vanavond in #Op1. #WNL pic.twitter.com/0cLhwv0xtB — Op1 (@op1npo) January 19, 2024

Op1 over Engelstalige opleidingen

„We hebben internationale studenten ook nodig, bijvoorbeeld voor bedrijven”, vervolgt de D66-politicus. „Het zijn ook vaak scholen die voor de Nederlandse arbeidsmarkt een belangrijke rol spelen. Dan moet je niet overreageren.”

Mona Keijzer (BBB) is ook aanwezig bij Op1 en zegt dat „we keuzes moeten maken als het aankomt op arbeidsmigratie”. „In deze discussie is het belangrijk om te realiseren dat 1 op de 4 universiteitsstudenten uit het buitenland komen.” Dat kun je universiteiten overigens niet verwijten, zegt Keijzer. „De inrichting en financiering is daar lang op ingesteld geweest.”

‘We mogen best trots zijn op Nederland’

„Maar dat betekent wel”, vervolgt ze, „dat het voor Nederlandse studenten bijvoorbeeld moeilijker wordt om een plek te vinden om te gaan wonen.” Paternotte heeft „sympathie” voor het idee dat universiteiten meer mogelijkheden moeten krijgen om internationale studenten te weren. „maar waarom moet alles dan perse in het Nederlands op álle scholen?”

„Vraag het ook studenten”, pleit Paternotte afsluitend. „Veel van hen vinden het prettig om met Engelstalige studenten om te gaan en om van hen te leren. Vergeet ook niet dat we een handelsland zijn met een open economie. We mogen er best trots op zijn dat we zo’n grote aantrekkingskracht hebben voor talenten uit de hele wereld.”

