Dit zijn de goedkoopste steden om een studentenkamer in te huren (en de duurste)

De studenten van ons land zijn inmiddels alweer veelal in de collegebanken gekropen. Wat voor veel mensen bij hun studententijd hoort, is op kamers gaan. Maar in welke stad ben je het goedkoopst (en in welke het duurst) uit voor een studentenkamer?

Onlangs schreven we al dat studenten dit jaar voor het eerst sinds acht jaar weer een basisbeurs ontvangen. Het leenstelsel is verleden tijd. Hier vertellen we je hoeveel die studenten ontvangen, maar of het een deuk maakt in de huur voor een kamer is nog maar net de vraag.

Goedkoopste stad voor een studentenkamer

Als je wat krap bij kas zit, maar hotel papa en mama wel zat bent, is Wageningen dé stad voor jou. Daar zijn studenten het goedkoopst uit. Je betaalt er namelijk zo’n 325 euro per maand voor een studentenkamer. Dat blijkt uit onderzoek van Kortingscode.nl. Die website maakte een vergelijking tussen de grootste studentensteden van Nederland op basis van de gemiddelde kamerprijs.

Na Wageningen is ook Enschede redelijk betaalbaar, met een gemiddelde prijs van 377 euro per maand. Dit zijn dan ook gelijk de enige twee steden waar een studentenkamer minder dan 400 euro per maand kost.

Duurste stad voor een studentenkamer

Studenten die in Utrecht studeren, kunnen er maar beter voor zorgen dat ze een vet spaarvarkentje hebben. Je betaalt daar ruim twee keer zoveel dan in Wageningen: 736 euro per maand.

Rotterdam en Amsterdam staan op plek twee en drie van duurste steden om een studentenkamer in te huren. Zo’n kamer kost daar respectievelijk 698 en 697 euro per mand.

Dit is de gehele top 16 van studentensteden:

Utrecht – 736 euro Rotterdam – 698 euro Amsterdam – 697 euro Den Haag – 689 euro Breda – 595 euro Leiden – 595 euro Tilburg – 585 euro Leeuwarden – 525 euro Groningen – 514 euro Eindhoven – 501 euro Zwolle – 499 euro Nijmegen – 495 euro Maastricht – 433 euro Delft – 401 euro Enschede – 377 euro Wageningen – 325 euro

