VVD lijnrecht tegenover PVV, NSC en BBB over pensioenwet

De VVD staat in het debat over de nieuwe pensioenwet lijnrecht tegenover de partijen waarmee de liberalen aan de formatietafel zitten. Waar NSC met voorstellen komt om aan de reeds aangenomen pensioenwet te sleutelen en PVV en BBB de hele wet zelfs van tafel willen, ziet de VVD daar niets in. „Laten we alsjeblieft de kerk in het midden van het dorp houden” zei VVD-Kamerlid Thierry Aartsen in het debat. Na jarenlang onderhandelen en lang debatteren is de wet tot stand gekomen, benadrukt hij.

Inzet van de BBB is dat de wet wordt ingetrokken. De PVV is fel tegenstander van de wet, benadrukte Kamerlid Edgar Mulder, maar hoe zijn partij het gaat spelen in de onderhandelingen wilde hij niet kwijt. Aartsen zei op vragen van andere partijen dat de partij geen breekpunten heeft. Ook aanpassingen aan de pensioenwet zijn dus niet uitgesloten. Maar hij is „beperkt enthousiast” over de plannen van PVV, NSC en BBB.

Het meest concrete plan om de wet aan te passen komt van NSC-Kamerlid Agnes Joseph. Zij oppert een referendum onder pensioendeelnemers (gepensioneerden en werkenden) bij een pensioenfonds. Pas als een meerderheid vóór stemt, mag zo’n pensioenfonds het opgebouwde pensioen dan overhevelen naar het nieuwe systeem. „Dat klinkt misschien sympathiek, maar schijn bedriegt”, aldus Aartsen. Jongere deelnemers zijn immers veel minder met hun pensioen bezig dan (bijna) gepensioneerden. Er is redelijk brede steun voor een referendum in verschillende vormen, maar het is nog onduidelijk of het plan ook daadwerkelijk op een meerderheid kan rekenen. Pensioenminister Carola Schouten waarschuwde vorige maand voor de grote gevolgen die zo’n referendum met zich meebrengt.

Debat

In het debat zochten de formerende partijen elkaar overigens nauwelijks op. Maar Kamerleden van andere partijen willen duidelijkheid over welke rol de pensioenwet en het nieuwe stelsel dat daardoor mogelijk wordt gemaakt, speelt in de formatiegesprekken. Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA) ziet door de onderlinge tegenstellingen een „nieuw hoofdpijndossier”. SP’er Bart van Kent (tegenstander van de wet) vroeg aan de kritische formerende partijen of zij vanwege de nieuwe politieke werkelijkheid pensioenfondsen willen vragen „pas op de plaats” te maken in de voorbereiding op het nieuwe stelsel.

Daar gingen PVV, NSC en BBB beperkt in mee. VVD’er Aartsen wil al helemaal dat de voorbereidingen gewoon doorgaan. „De deadlines staan tot de dag van vandaag overeind”, aldus Aartsen. „Niemand heeft baat bij vertragingen of onduidelijkheid.”

ANP

