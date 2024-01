Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maestro-kijkers loven ‘terechte winnaar’: ‘Fenomenaal’

Presentator Chris Zegers mag zichzelf na gisteravond de ‘terechte’ winnaar van het programma Maestro noemen. Kijkers blijken diep onder de indruk van zijn talent en loven zijn prestatie.

Zegers nam het in de laatste aflevering op tegen muzikant Frédérique Spigt, die overigens ook veel lovende reacties kreeg. Eerder verliet actrice Tjitske Reidinga, waarover veel te doen was, het toneel. In het programma leren BN’ers een orkest dirigeren. Dit jaar waren naast Zegers, Spigt en Reidinga, ook Pepijn Lanen, Ammar, Glodi Lugungu en Roos Moggré kandidaten.

Kijkers loven ‘terechte winnaar’ Chris Zegers

Zegers blijkt dirigentenbloed door zijn aderen te hebben stromen. Hij kreeg gisteravond van de jury de meeste punten. Spigt en hij moesten twee stukken dirigeren. Voor zijn eerste optreden behaalde de presentator maar liefst drie tienen.

Ook kijkers zagen Zegers als dé grote favoriet. Hij kreeg namelijk 72 procent van de thuisstemmen. Volgens het kijkerspubliek is de presentator de terechte winnaar van het programma.

Tjitske Reidinga meest opvallende Maestro-kandidaat

De meest opvallende kandidaat dit jaar was waarschijnlijk actrice Tjitske Reidinga. Zo liep aan het begin van haar deelname haar optreden behoorlijk in de soep. Wat overigens nog voor de nodige hilariteit zorgde. Maar later kon Reidinga ook rekenen op kritiek van het kijkerspubliek.

Kijkers stoorden zich namelijk aan haar ‘overdreven houding’ tijdens haar optredens. Zij vonden dat Reidinga niet dirigeerde, maar acteerde. De actrice schopte het overigens toch tot de halve finale, waar ook niet alle kijkers het mee eens waren. Uiteindelijk smeekte ze het orkest om haar naar huis te stemmen, toen zij met Zegers in de gevarenzone belandde. Het orkest stemde Reidinga uiteindelijk naar huis. „Ik vond het soms verpletterend mooi en soms echt, écht verschrikkelijk”, zei ze over haar Maestro-avontuur.

Maestro gaat inmiddels al een aantal seizoenen mee. Voor Zegers wonnen ook Lenette van Dongen, Spike, Leona Philippo, Maartje van de Wetering, Lucas Hamming en sor het programma.



Je kijkt Maestro terug via NPO Start.

