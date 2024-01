Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pil- en condoomgebruik onder jongeren neemt af: ‘Ongewenste zwangerschappen namen niet toe’

De pil of een condoom als anticonceptiemiddel? Jongeren zijn er niet zozeer happig op. Eén op de vijf jongeren gebruikt namelijk geen anticonceptie. Maar het aantal ongewenste zwangerschappen of soa’s nam niet toe.

Over het pilgebruik onder vrouwen is de afgelopen tijd nogal wat te doen. Steeds meer vrouwen stoppen met hormonale anticonceptie. En ook de condoom blijkt bij jongeren geen populair voorbehoedsmiddel.

Afname pilgebruik onder jongeren

Rutgers en Soa Aids deden onderzoek en concluderen dat in 2017 een op de tien jongeren geen anticonceptie gebruikten, nu is dat dus een op de vijf.

Uit het onderzoek, dat onder jongeren van 13 tot 25 jaar werd gehouden, blijkt het pilgebruik afgenomen. In ruim tien jaar tijd nam het pilgebruik af van 76 procent naar 46 procent. Sommigen kozen daarna voor een spiraaltje, maar de groep die helemaal geen anticonceptie gebruikt werd groter.

Geen toename ongewenste zwangerschappen en soa’s

De voornaamste reden om te stoppen met de pil? De hormonen. Overigens blijkt tegelijkertijd dat het aantal ongewenste zwangerschappen niet toenam.

Daarnaast gebruikt 40 procent van de jongeren, zonder vaste relatie, geen condoom. In 2012 stond dat nog op 25 procent. Maar ook het aantal soa’s onder jongeren is niet toegenomen.

‘Seksmaatje’

Dat laatste kan volgens onderzoekers verschillende verklaringen hebben. Zo kan dat komen doordat het aantal jongeren met meerdere sekspartners afneemt. Maar de onderzoekers sluiten ook niet uit dat het werkelijke aantal soa’s hoger ligt. Maar dat dit niet bij iedereen bekend is omdat sommige soa’s geen klachten geven.

Ook blijkt dat jongeren vaker seks hebben met iemand zonder een relatie te hebben. Maar meestal is er dan wel meerdere keren seksueel contact. Een op de vijf jongeren heeft namelijk seks met een ‘seksmaatje’.

‘We vertrouwen elkaar’

En dat betekent dat de one night stand dus plaats maakt voor zo’n seksmaatje. Volgens de onderzoekers kan het zo zijn dat seksmaatjes meer vertrouwen voelen bij elkaar. „We vertrouwen elkaar”, blijkt dan ook een veel genoemde reden om geen condooms te gebruiken.

Ook de kijk op seks lijkt veranderd bij de jongere generatie. In 2012 vond een kwart van de meiden het oké als mensen seks hadden zonder verliefd te zijn. Tegenwoordig vindt twee derde dit prima. Daarin lijken meisjes hetzelfde te denken als jongens.

Leeftijd voor seks verschuift

Volgens de onderzoekers toont dat aan dat ook meiden zich vrijer voelen om een relatievorm te kiezen die zij prettig vinden. Maar seks met een vaste partner wordt veelal het meest gewaardeerd.

Ook de leeftijd voor seks verschuift. In 2012 was de gemiddelde leeftijd voor coïtus 17 jaar en nu staat deze leeftijd op 18,7 jaar. Daarnaast krijgen jongens vaker een orgasme dan meiden. 85 procent van de jongens had tijdens de laatste vrijpartij een orgasme, tegenover 49 procent van de meiden.

Seksueel overschrijdend gedrag

Ook het thema seksueel overschrijdend gedrag kwam in het onderzoek aan bod. Een op de vijf meiden blijkt weleens gedwongen tot seksuele handelingen, die zij eigenlijk niet wilde. In 2017 stond dit percentage op 12 procent. De onderzoekers verklaren de stijging mede door de toegenomen aandacht rondom dit thema.

Tien procent van de jongeren liet weten dat zij checken of de bedpartner seks wil. De onderzoekers adviseren om vaker toestemming te vragen. Meer dan helft van de jongeren die seksueel geweld meemaakten, blijkt namelijk niet te hebben laten merken dat ze dat niet wilden.

