Lerarentekort opnieuw gestegen, is gratis opleiding tot docent het antwoord?

Het is de Internationale Dag van het Onderwijs, maar in Nederland valt weinig te vieren. Het lerarentekort houdt niet alleen aan, het lerarentekort groeit. Namelijk met 45 procent in de afgelopen 2 jaar, blijkt uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank. Volgens de Onderwijsraad moet de opleiding tot leraar gratis worden.

Groeiend aantal vacatures

In de afgelopen twee jaar is het aantal vacatures dus met 45 procent toegenomen. In absolute getallen steeg het aantal openstaande vacatures van ongeveer 8000 tot 11.500. Deze stijgende lijn is al eerder in gang gezet: van 2018 tot 2020 steeg het aantal vacatures in het onderwijs met 16 procent.

Met een stijgend aantal vacatures enerzijds, is er anderzijds juist een dalende trend in het aantal sollicitanten per vacature. Waar in 2021 gemiddeld 4 sollicitanten per vacature reageerden, zijn dat in 2023 nog 2 sollicitanten per openstaande vacature.

Oorzaken lerarentekort

Een van de oorzaken van het groeiend aantal vacatures is het aantal vakkrachten dat binnen 5 jaar het onderwijs verlaat. Dat zijn er steeds meer. Volgens de Algemene Onderwijsbond is ook dat aantal namelijk gestegen met zo’n 30 procent. Eén van de verklaringen? Een gebrekkig inwerktraject, ten gevolge van de grote tekorten.

Volgens de Algemene Onderwijsbond zijn er inmiddels zo’n 80.000 mensen in Nederland met een onderwijsbevoegdheid, die niet werkzaam zijn in het onderwijs. Er zijn dus genoeg mensen gekwalificeerd, maar toch werken zij in een ander vakgebied.

Salaris in het onderwijs

Om die reden moet een baan in het onderwijs aantrekkelijk worden gemaakt. Afgelopen zomer steeg het salaris met 10 procent en ontvingen leraren een eenmalige uitkering op basis van de loonschaal.

Toch is een hoger salaris niet genoeg, stelt Suzanne van Malsen van de Nationale Vacaturebank. „Een loonsverhoging klinkt leuk, maar het is in essentie een kortetermijnoplossing. Hogere lonen betekenen niet dat er ineens geen hoge werkdruk meer is. Met andere woorden, het lost op de lange termijn vaak niet heel veel op.”

‘Maak het onderwijs aantrekkelijk’

Daarom moet er worden gekeken naar een lange termijnoplossing, bepleit De Onderwijsraad. Volgens hen worden de tekorten in 2030 nog groter. Daarom is één van de wensen van De Onderwijsraad en de lerarenbond om de lerarenopleiding gratis te maken.

Daarnaast stelt Van Malsen dat het belangrijk is om in gesprek te gaan met leraren die het onderwijs hebben verlaten. „Kom erachter waarom ze zijn gestopt en breng hun wensen in kaart. Wat hebben ze nodig? Hoe ondersteun je hen? Wellicht is een teruggang in werkuren voor hen een oplossing om de werkdruk te verlagen. Wil 5 procent van de 80.000 hierdoor terugkomen, dan hebben we het over 4.000 banen. En dat kan een groot effect hebben.”

