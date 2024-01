Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twaalf mensen opgepakt voor dodelijke winkelbrand in China

De Chinese politie heeft twaalf personen opgepakt voor hun rol bij de dodelijke winkelbrand in de stad Xinyu woensdag. Daarbij kwamen zeker 39 mensen om het leven.

Staatspersbureau Xinhua meldt op basis van bronnen bij de lokale autoriteiten dat de brand waarschijnlijk is veroorzaakt door „het illegaal gebruik van vuur” door bouwpersoneel in de kelder van de winkel. Volgens de burgemeester van Xinyu veroorzaakte dat zoveel rook, dat ook mensen op hogere verdiepingen geen uitweg meer vonden. Het ging daar onder meer om studenten die les hadden in een opleidingscentrum en gasten van een bovengelegen hotel.

President Xi Jinping heeft in een verklaring opgeroepen tot actie tegen dodelijke incidenten. De brand in Xinyu vond plaats vijf dagen na een brand op een school in de centrale provincie Henan. Daarbij kwamen dertien kinderen in een slaapzaal om het leven. In november stierven 26 mensen bij een brand in de provincie Shanxi en een maand eerder 31 bij een explosie in een barbecuerestaurant in de regio Ningxia.

ANP

