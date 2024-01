Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Indy overleefde het Stint-drama, maar verloor twee zusjes: ‘Heb leren omgaan met het verdriet’

Het Stint-drama in Oss, nu vijfenhalf jaar geleden, staat bij veel Nederlanders in het geheugen gegrift. Indy overleefde als enige kind dat verschrikkelijke ongeluk. Ze schoof gisteravond bij Humberto aan om te vertellen hoe het nu met haar gaat.

Op 20 september 2018 nadert een roze Stint de spoorwegovergang bij station Oss-West. Dit punt geldt als het drukste kruispunt van de Brabantse plaats. De bellen rinkelen, maar de elektrische bolderkar met vijf kinderen van kinderdagverblijf Okido aan boord kan geen vaart minderen. De Stint schiet onder de spoorbomen door, waar net een trein aan komt rijden. De begeleidster blijkt niets te kunnen doen, ze krijgt het voertuig niet meer in beweging.

Een ongeluk met catastrofale gevolgen: vier kinderen komen onder het leven, waaronder Indy’s zusjes Dana (8) en Liva (4). Indy (dan 11) raakt zwaargewond en ligt vijf dagen in coma. Nog steeds heeft ze elke seconde van de dag pijn aan haar been.

Indy vertelt over leven na Stint-drama bij Humberto

Een half jaar geleden kwam de documentaire Vijf Jaar Na De Sint: Het Verhaal Van De Ouders uit. Een docu „letterlijk om te janken”, schreef Metro daarover. RTL Nieuws en Humberto Tan gingen vijf jaar na het verschrikkelijke ongeluk terug naar Oss en spraken met de ouders van de overleden kinderen. Ook Indy deed in de docu haar verhaal.

„We kregen hele positieve reacties, ook van mensen die ik persoonlijk niet kende”, zegt Indy daar aan tafel bij Humberto over. „We kregen te horen dat we heel sterk zijn en er heel sterk instaan op dit moment.”

Dat geeft haar kracht. „Om van anderen te horen dat ik het goed doe en dat we er goed aan doen om ook door te gaan, op de manier waarop we het met zijn allen doen.”

Soms vindt ze het ook lastig om haar verhaal te vertellen aan anderen. „Sommige mensen verwachten het niet en dan komt het meestal hard binnen bij een persoon. Ze kunnen er heel ongemakkelijk op reageren, maar op zich ben ik daar al aan gewend. En ik leer daar ook mee omgaan. Het maakt ook niet echt uit hoe mensen reageren, als ze maar weten van het verhaal en wat er is gebeurd.”

Minder pijn

Een half jaar geleden gaf Indy de pijn aan haar been nog een 10 op een schaal van 1 tot 10. Dat gaat nu beter. „Op dit moment doen ze nog steeds pijnbehandelingen om het beter maken, om de pijn zoveel mogelijk weg te helpen. Dat helpt.”

In de documentaire vertelde Indy dat ze het moeilijk vindt om haar pijn en zorgen met haar ouders te delen, omdat ze hen niet wil belasten. Ze vertelt aan tafel dat ze er nu meer met hen over praat.

„Ik denk dat het maken van de documentaire iets bij ons allemaal iets heeft losgemaakt. Ik heb geleerd om het te uiten. Ik kan het nu ook uiten bij andere mensen, omdat ze er ook naar vragen. Ik heb leren omgaan met het verdriet en krijg daar ook goede hulp bij, waardoor dat nu beter gaat.”

‘Documentaire heeft ogen geopend’

Humberto vraagt aan vader Erwin, die in het publiek zit, of hij wist dat Indy moeite had haar pijn te delen. „Dat wisten we wel. Bij de therapeut kwam dat weleens een keertje naar voren. Dan schrik je daar natuurlijk van. Dan wordt ook wel uitgelegd waar dat aan ligt. Het is een beetje het brein van een kind. Kinderen proberen toch om hun ouders geen verdriet te doen en het zelf op te lossen. Die documentaire heeft toch haar ogen geopend. Dat het zelf zag, vind ik heel mooi.”

Volgens moeder Wendy gaat het goed met Indy. „Ze gaat stappen zetten. De wijde wereld in, een nieuwe school. Dat doet je als moeder goed.” Af en toe is het nog weleens pittig dat Indy haar vleugels uitslaat. „Je wilt haar natuurlijk bij je houden. De angst gaat nooit meer weg en het is moeilijk om haar los te laten.”

Je kunt Humberto terugkijken via Videoland.

