Bianca maakt zich ernstige zorgen over haar man in Help, Mijn Man Is Klusser: ‘Bang dat het eindigt met zijn dood’

In de nieuwste aflevering van Help, Mijn Man Is Klusser! reist John Williams af naar Nieuwegein, waar Bianca en Petrov zich in een schrijnende situatie bevinden. Het huis is haast onbewoonbaar en beiden sukkelen met hun gezondheid.

Petrov is al vier jaar bezig met de verbouwing van het pand, maar dat wil niet echt vlotten. Zo zitten alle wanden los in de woonkamer (Williams: „net decorbouw”) en wordt het toilet afgeschermd door een dekbedovertrek in plaats van een deur.

Op de bovenste verdieping ziet het er ook niet best uit. De slaapkamer van hun dochter is een rommeltje. Ze heeft het syndroom van Down en slaapt één keer in de twee weken bij haar ouders. Het grijpt Bianca enorm aan dat ze haar geen goede slaapkamer kunnen bieden. „Ik zou zelfs mijn hond hier niet laten slapen”, merkt de presentator op.

Zorgen in Help, Mijn Man Is Klusser!

Bianca maakt zich flink zorgen om haar man. „Petrov heeft hypersomnia. Dat betekent eigenlijk dat zolang hij actief is, het goed gaat. Op het moment dat zijn lichaam in ruststand komt, dan raakt hij in een soort buitenbewustzijn. Hiervoor heeft hij leefregels gekregen. In de ochtend netjes eten, op tijd je bed uit en medicijnen op tijd nemen. Dat vindt hij lastig.”

De situatie heeft ook zijn weerslag op de relatie van Bianca en Petrov. „Ik heb nodig dat het een keertje af gaat komen. Ik heb mijn maatje weer nodig. Hij is gewoon mijn beste vriend en die mis ik”, zegt ze geëmotioneerd. „We worden opgevreten door de problemen en door de teleurstellingen. In het gesprek raak je elkaar kwijt.”

‘Het moet klaar zijn’

„We kijken heel vaak Help, Mijn Man Is Klusser!”, vertelt Bianca aan Williams. „Dat is ons vaste moment waarop we ruzie hebben. Ik zie in het programma zo vaak dingen terug die ik herken. Mannen die geen hulp willen vragen en geen planning hebben. Hij wil het graag zelf doen en laten zien dat hij het zelf kan. Dat kan hij ook, daar ben ik 100 procent van overtuigd. Hij kan echt alles, hij heeft gouden handjes. Maar het duurt gewoon veel te lang.”

„Als er nu niets gebeurt, ben ik bang dat we elkaar echt gaan verliezen”, vertrouwt Bianca de camera’s toe. „Terwijl we dat niet willen. Er is vanuit mij geen wens om te scheiden. Absoluut niet. Maar het moet wel klaar zijn.”

„Waar eindigt dit?”, vraagt Williams. „Ik ben bang dat het eindigt met zijn dood”, antwoordt Bianca, tot schrik van de presentator. „Bij de slaappoli waar hij heeft gelopen, hebben ze gezegd dat als hij zo doorgaat, met dat verstoorde slaapritme en al die suiker, dan kost het je hart. Dan heb je voordat je vijftig bent je eerste hartinfarct. En dat is waar ik bang voor ben. Ik ben ook niet gezond, ik heb diabetes en verlamming. Maar ik leef wel zo gezond mogelijk. Ik ben zo bang dat hij een keer niet meer uit zijn werk komt en dat begrijpt hij niet.”

Eindresultaat

Werk aan de winkel dus. Samen met Williams, zijn klusteam en de buren werkt Petrov zich een slag in de rondte en na een paar dagen ziet het huis er al veel beter uit. Bianca is dolgelukkig. „Nu eindelijk weer tijd voor jou en mij”, zegt ze tegen haar man. Petrov krijgt nog een paar laatste taken en als Williams na twee weken weer komt kijken, is hij dik tevreden. Eind goed, al goed dus.

Je kunt Help, Mijn Man Is Klusser terugkijken via Videoland.

