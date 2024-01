Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Speculaties over oorzaak explosie Rotterdam en grote zorgen over drie vermisten: ‘Vrezen het ergste als ze binnen zijn’

Er zijn nog steeds drie mensen vermist na de explosie en vuurzee in Rotterdam-Zuid van gisteravond. Als zij nog in het pand zijn, vrezen hulpdiensten het ergste. Ondertussen wordt druk gespeculeerd over de oorzaak van de explosie.

Rond 20.30 uur was er een zware ontploffing te horen in het gebouw aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Daarna brak een felle brand uit, die een enorme ravage aanrichtte. 44 appartementen zijn onbewoonbaar verklaard. In ieder geval één persoon raakte gewond, drie mensen zijn vermist.

Zorgen om vermisten

In de nacht is geïnventariseerd wie er in het pand woont en wie er aanwezig was. Daaruit bleek dat van drie mensen niet bekend is waar ze zich bevinden. Met een drone is al binnen gekeken of de drie vermiste mensen daar misschien zijn, maar dat heeft nog niets opgeleverd. „Als zij zich nog in het pand bevinden, dan vrezen we het ergste’”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen Algemeen Dagblad. Een geëmotioneerde man vertelde tegen De Telegraaf dat zijn baas een van de vermisten is.

Speculaties over oorzaak

Naar de oorzaak van de explosie blijft het vooralsnog gissen. De Rotterdamse politie kan nog geen verwachting uitspreken over wanneer hier duidelijkheid over komt.

Zodra duidelijk is dat het gebouw veilig kan worden betreden, gaan forensisch onderzoekers van de politie aan de slag. Ze doen onderzoek naar de oorzaak en kijken of de drie vermisten zich onder het puin bevinden. Volgens onze mensen ter plaatse is er nog een hoop onduidelijk en is de situatie ingewikkeld”, zegt een politiewoordvoerder. „Ik verwacht dan ook niet dat we binnen een paar uur met het antwoord komen op de vraag wat de oorzaak is van de ontploffing. Normaal gesproken kunnen we vaak al snel met honden naar binnen, maar dat is op dit moment nog niet mogelijk.”

Ongeveer honderd nieuwsgierigen hebben zich vandaag verzameld in de buurt van de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Hoewel de oorzaak nog onbekend is, speculeren de omstanders volop, meldt een ANP-verslaggever ter plaatse. Ze zijn het erover eens dat de explosie bij het badkamerbedrijf was. Het pand en tientallen aanpalende woningen zijn door de ontploffing verwoest of zwaar beschadigd.

