Kijkers spotten foutje in De Slimste Mens: ‘Zoveelste keer dat ze de mist ingaan’

Dat zelfs de De Slimste Mens-makers niet alles weten, bleek gisteravond tijdens een vraag over het menselijke hart. Kijkers wezen er fijntjes op dat een vraag ten onrechte werd goedgekeurd.

Cabaretier Tim Hartog (37), actrice en zangeres Annemieke Hoogendijk (70) en acteur Joes Brauers (24) namen het hierin tegen elkaar op.

Het is het 23ste seizoen van De Slimste Mens, nu nog met presentator Philip Freriks en het onmiskenbare commentaar van ‘wandelende encyclopedie’ Maarten van Rossem. De twee Slimste Mens-iconen zwaaien in 2025 af.

Dit seizoen loopt alweer bijna ten einde, want volgende week begint de allesbepalende finaleweek. De best scorende kandidaten van het seizoen vechten daarin uit wie de felbegeerde titel op zijn naam mag schrijven. De grote finale is over een week, op vrijdag 26 januari.

Kijkers zien foutje in De Slimste Mens

Het foutje speelt zich af tijdens de 3-6-9-ronde. Actrice Hoogendijk krijgt de vraag voorgeschoteld hoeveel kamers het menselijk hart heeft. Haar antwoord is vier en dat wordt goedgekeurd door Freriks. Oplettende kijkers laten op X weten dat ze dat hele andere gedachten over deze vraag hebben.

„Het hart heeft vier holtes, twee kamers en twee boezems”, schrijft iemand. Het zou volgens kijkers niet de eerste keer zijn dat De Slimste Mens een foutje maakt. „Voor mij de zoveelste keer dat jullie met de anatomie van de mens de mist in gaan.”

„Ik begon al aan mezelf te twijfelen”, luidt een van de reacties op de post. „Het zoveelste foutje”, klaagt een ander. Volgens de website van de Hartstichting zijn er inderdaad twee kamers en twee boezems.



@DeslimstemensNL #deslimstemens

Als antwoord op de vraag: hoeveel kamers heeft het hart, werd door Philip het antwoord: vier goedgekeurd. M. i. moet dat twee zijn. Namelijk bovenin 2 boezems en daaronder 2 kamers. — Ben van de Ree (@bjvdree1) January 18, 2024



Linkerkamer, rechterkamer, en…..???ik mis nog 2 kamers vh hart volgens #deslimstemens 🤔 — Nic R🏇 (@NicRieb) January 18, 2024



Foutje in de slimste mens… geen 4 kamers in het hart, maar twee kamers en twee boezems right…?! #deslimstemens — Anna Tiecken (@AnnaTiecken) January 18, 2024

Wie moet na deze aflevering zijn koffers pakken?

Het is cabaretier Hartog, die gisteravond de uitdager was, die met 441 punten de slimste van de dag wordt. Hoogendijk zit daar met 420 punten vlak achter, terwijl Brauers slechts 161 punten weet te verzamelen. Brauers begint dus met een bijna onmogelijke missie aan de dagfinale tegen Hoogendijk en het zal niemand verbazen dat hij het veld moet ruimen. Overigens is hij volgende week wel weer terug te zien in de finaleweek. Vanavond maakt bbq-koning Jord Althuizen zijn debuut. Hij is de laatste speler die voor de finaleweek zijn hersenen laat kraken.

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.

