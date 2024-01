Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kelly de Vries vraagt in Renze aandacht voor moord op baby Elise: ‘Zonder rechtvaardigheid geen rouw’

De toen 9 maanden oude baby Elise overleed negen jaar geleden door bruut geweld. Nog altijd is niemand veroordeeld voor de dood van het kind. Kelly de Vries vraagt opnieuw aandacht voor de onopgeloste zaak. Zij schoof in talkshow Renze gisteravond aan, net als Ad Smit, de opa van Elise.

Presentator Renze Klamer greep de aanwezigheid van Kelly de Vries aan om haar ook iets te vragen over de zaak Khalid Kasem, die zijn werk voor collega-talkshow Sophie & Khalid neerlegde. Kasem zou in 2019 aan Kelly’s vader Peter R. de Vries hebben bekend dat hij als advocaat een ambtenaar had omgekocht. „Hoe heb je dat met de familie beleefd?”

Kelly de Vries: „Ik snap je vraag heel goed, maar er is vandaag een kort geding geweest (haar broer Royce wil een volgend artikel in het Algemeen Dagblad tegenhouden, red.). Daar zit een mededelingsverbod op. Ik weet dan dus ook niks en ik kan je vraag helaas niet beantwoorden. Ik klets graag met je over de andere dingen waarom ik hier ben vandaag.”

Kelly de Vries voor de Peter R. de Vries Foundation bij Renze

Plicht gedaan door Renze Klamer, zullen we maar zegen. Kelly de Vries is er voor de door haar vader opgerichte Peter R. de Vries Foundation. Dat vraagt aandacht voor coldcasezaken, in dit geval de op 6 oktober 2015 overleden baby Elise. Het kindje van nog geen jaar kwam in Papendrecht om het leven door wurging en mishandeling. De moeder en/of stiefvader zijn verdachten, meldde De Vries al eerder. Maar wie is nu de dader? Om tips wordt gevraagd, desnoods anoniem (vader Dennis: „Ik hoef niet te weten wie het is”).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op 6-10-15 overlijdt Dennis zijn dochter Elise Smit (9 maanden) aan de gevolgen van zware mishandeling. Verdachten: moeder en/of stiefvader. Ondanks uitvoerig politieonderzoek kan niet worden bewezen wie van de 2 de dader is. Weet jij meer? tip anoniem: https://t.co/Z2CW7Dsnx9 pic.twitter.com/GzRwaiYHa7 — Peter R. de Vries Foundation (@PRDVFoundation) January 16, 2024

Kelly de Vries legt uit hoe de zaak zit

Die vader van Elise, Dennis, en opa Ad, hebben de hulp van Kelly de Vries, directeur van de Peter R. de Vries Foundation, ingeschakeld. Kelly de Vries: „Kort voor middernacht kwam er een telefoontje binnen bij 112, dat Elise niet meer ademde. Zij is toen naar het ziekenhuis gebracht en is in die nacht komen te overlijden. Dennis, de vader, was niet meer samen met de moeder van Elise. Zij was toen bij haar in huis, net als de toenmalige stiefvader van Elise. Het zijn de enige mensen die die avond bij haar in huis zijn geweest. Het is bewezen dat de wurging en het mogelijke schudden wat tot het overlijden heeft geleid, vlak voor het belletje naar 112 toegebracht is.”

„Wat het naast het allergrootste verlies wat je je maar kunt indenken zo schokkend maakt, is dat we weten dat er twee mensen aanwezig waren. Maar dat ondanks ontzettend uitgebreid onderzoek, de politie niet heeft kunnen bewijzen wie van deze twee verantwoordelijk is. Het zouden ze allebei kunnen zijn, maar het is niet uit te sluiten dat één van de twee mogelijk onschuldig is. Daarom is deze zaak geseponeerd en dus ook nooit voor de rechter gekomen.”

Opa Ad: ‘Zwijgrecht leidt tot onrecht’

Het betrokken duo wil helemaal niks zeggen. Opa Ad vertelt hoe zijn zoon te horen kreeg dat er iets verschrikkelijks met zijn dochtertje was gebeurd. En de eerste warrige verhalen van de verdachten, direct na het vreselijke voorval. Daarna zeiden ze dus niets meer. Opa Ad: „Ik ben al tegen zwijgrecht. Ik heb al vaker geroepen: zwijgrecht leidt tot onrecht. En als je niet oppast, zorgt dat onrecht tot eigen recht.”

Kelly de Vries: „Als er een geen rechtvaardigheids is voor de familie, kan je nooit beginnen met rouwen. Dat is wat deze situatie zo onzettend verdrietig en frustrerend maakt. Je bent je kind verloren, maar tegelijkertijd is dat onrecht er.” Opa Ad geeft nog aan dat zijn zoon Dennis „een posttraumatisch stress-syndroom heeft opgelopen door het hele circus”. „Hij kan ook niet meer werken.” Over de nacht in het ziekenhuis in 2015 is de grootvader eerlijk. Elise mocht niet langer lijden. Over de apparatuur die de baby toen nog zo goed en zo kwaad als het ging in leven hield: „Zet dat maar uit.”

Kelly de Vries vraagt de waarheid

Kelly de Vries: „Die twee weten de waarheid. Met deze oproep hopen we ook dat er mensen in hun omgeving zijn, die die waarheid weten. Dat ze zichzelf niet meer in de spiegel kunnen aan kijken en denken: ik ga het vertellen.”

Voor info en tips in deze zaak: kijk op de website van de Peter R. de Vries Foundation.

Talkshow Renze kijk je terug via Videoland.

Reacties