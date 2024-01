Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

EU heeft 3000 Oekraïense zieken en gewonden opgevangen

Europese ziekenhuizen hebben via een Europees evacuatieprogramma inmiddels meer dan 3000 Oekraïense patiënten kunnen opvangen sinds Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel. De Europese Commissie kwam maandag met het cijfer op een moment dat er in Brussel veel discussie is over extra Europees hulpgeld voor Oekraïne.

„Zoals we steeds zijn blijven zeggen, kunnen Oekraïne en zijn inwoners rekenen op de hulp van de Europese Unie zolang als dat nodig is”, zei Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) maandag over de cijfers over de ruim 3000 opgevangen zieken.

Intussen proberen achter de schermen de EU-landen in Brussel uit alle macht oplossingen te vinden voor meer hulpgeld voor Oekraïne. Hongarije ligt dwars en gebruikte op de EU-top van december zijn vetorecht om tegen de ophoging te stemmen van de Europese meerjarenbegroting voor hulp aan Oekraïne. Over twee weken is er een extra EU-top om het opnieuw te proberen. De EU-landen hopen dan alsnog een besluit te nemen over extra hulpgeld voor Oekraïne.

Intussen gaan andere hulpprojecten voor Oekraïne zoals de ziekenevacuatie wel gewoon door. Die evacuatie verloopt via een EU-rampenfonds, waarover de lidstaten niet steeds hoeven te overleggen om het eens te worden. Via dit project worden Oekraïense patiënten eerst naar een medische post in Rzeszów in Polen gebracht en vandaar verder naar ziekenhuizen in onder meer Nederland.

ANP

