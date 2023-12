Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wim en Ria opnieuw in First Dates, maar nu als stelletje: ‘Tot de dood ons scheidt’

Voor de tweede keer brachten Wim en Ria gisteravond een bezoekje aan het First Dates-restaurant. Twee jaar geleden ontmoetten de twee elkaar in hetzelfde restaurant en voor hetzelfde programma, maar besloten aan het einde dat het toch geen match was. Inmiddels blijkt er heel veel veranderd te zijn.

„Voordat ik thuis was had ze al geappt”, vertelt Wim aan een nieuwsgierige barman Victor Abeln, die zijn ogen niet kan geloven. „Dat jullie nou met zijn tweeën binnenkomen!”

First Dates

Toen de twee elkaar voor het eerst ontmoetten in het First Dates–restaurant was het gezellig, maar dé echte klik was er destijds nog niet. Aan het einde van de eerste date zeiden ze allebei dat er niet meer in zat dan één date. „Ik vind haar hartstikke leuk, maar het zit er niet in”, zei Wim. „Nee, het zit er niet in”, voegde Ria vervolgens toe.

Waarom ze dit destijds hebben besloten snappen ze allebei nu niet meer, maar Ria vermoedt dat het te maken had met toch een beetje angst. „Ik kende mijn man vanaf dat ik een klein meisje was. Ik ben nooit op date geweest en ook geen andere dingen gehad. Hij was de eerste date en ik vond hem wel leuk. En hij vond mij heel leuk!”

‘Tot de dood ons scheidt’

Ria kreeg dan ook vrij snel spijt van haar beslissing na het First Dates-avontuur. Zó snel zelfs dat ze Wim al een appje stuurde voordat hij thuis was. „Ik vond die man toch wel leuk. Ik kan nu de deur uitlopen en dan is het klaar. We hebben het teruggedraaid. We hebben telefoonnummers uitgewisseld. En nu zijn we een setje”, vertelt de verliefde Ria.

De twee wonen nog niet samen, maar zijn wél smoorverliefd. „Het is tot de dood ons scheidt”, besluit Ria. Wim kijkt hier nog even verbaast van op, maar stemt dan ook in met Ria.

First Dates kijk je terug via NPO Start.

Reacties