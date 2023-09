Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deelnemers datingprogramma’s vertellen hoe het er achter de schermen aan toe gaat: ‘Flink geknipt en geplakt’

Daten op televisie, het gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Dat blijkt wel uit alle programma’s op tv die draaien om de liefde vinden. Maar hoe is het om aan zo’n tv-show mee te doen? Twee oud-deelnemers vertellen hoe het er achter de schermen aan toe gaat.

Met de successen van programma’s als Boer zoekt Vrouw, B&B Vol Liefde, First Dates en Lang Leve de Liefde is het duidelijk: daten met allerlei camera’s op je gericht is populair. Dat blijkt ook wel uit de komst van gloednieuwe programma’s waar het óók draait om de liefde vinden, zoals Date Smakelijk (al valt dat programma wat tegen) en Samen Uit, Samen Thuis?.

NU.nl sprak daarom met twee vrouwen die meededen aan zo’n datingprogramma. Hoe gaat dat eigenlijk achter de schermen? En krijgen kijkers wel een goed beeld van hoe de date verloopt? De vrouwen doen tegen de nieuwssite een boekje open over hun ervaringen. Maar ze zijn niet alleen maar positief.

Oud-deelnemer over daten op tv: ‘Moest om 11.00 uur aan driegangenmenu beginnen’

Zo zegt Mariska van Kolck, die eerst meedeed aan First Dates en daarna aan Lang Leve de Liefde, dat ze het opvallend vond dat ze in dat eerste programma werd gekoppeld aan iemand waarmee ze totaal niet klikte. „Op papier heb je misschien dezelfde interesses, maar je lichamelijke energie is ook erg belangrijk bij een match”, zegt ze.

Nofar Biran, die ook eerst meedeed aan First Dates, had dezelfde ervaring. Bovendien had zij andere verwachtingen van de set van het datingprogramma. Tegen NU.nl zegt ze: „Je bent vijf uur lang op de set aanwezig, waarvan je maximaal 45 minuten aan het eten bent met je date. Het programma wordt opgenomen in een soort loods, waar ik om 11.00 uur aan een driegangenmenu moest beginnen.”

Veel knip- en plakwerk in datingprogramma’s

Als het over het verschil gaat met Lang Leve de Liefde zijn de twee duidelijk: het matchingproces is daar een stuk uitgebreider dan bij First Dates. Nofar zegt dat ze dat direct merkte aan de persoon waaraan ze was gekoppeld. „Hij zat veel meer op mijn energieniveau. Maar helaas was er geen romantische klik.”

Die klik had Mariska ook niet met haar date in het SBS6-programma, waarbij dates minimaal 24 uur samen in een woning moeten doorbrengen. Die 24 uur worden in een uitzending van een half uur gepropt. Bovendien moet je de uitzendtijd van zo’n aflevering delen met andere dates. Veel knip- en plakwerk dus voor de programmamakers.

‘Sensuele muziek suggereerde alsof er iets intiems gebeurde’

Over de montage kan Nofar meepraten. Zij merkte dat er inderdaad ‘flink geknipt en geplakt’ was, zegt ze tegen NU.nl. „Zo lijkt het alsof ik mijn date in Lang Leve de Liefde uit het niets kaaskop noem, terwijl hij dit meerdere keren over zichzelf heeft gezegd.”

Ook is ze niet helemaal te spreken over het fragment waarin te zien is dat zij samen met haar date op bed ligt. „Daar is sensuele muziek onder gezet, wat suggereert dat er iets intiems gebeurt. Terwijl dat absoluut niet het geval was.”

Gaan oud-deelnemers nog vaker daten op televisie?

Mariska kan lachen om het geknip en geplak. Zo vertelde ze tijdens de date dat ze ooit de zeeheks speelde in een musical over de kleine zeemeermin. Dat gesprek kwam uiteindelijk niet in de uitzending. Maar dat haar date haar ineens ‘heks’ noemde, kwam wél op tv. „Dat is toch hilarisch?”

Vaker daten op televisie? Het zit er voor de twee vrouwen niet meer in. Ze zijn zich toch bewust van de camera’s en zoeken liever mensen zelf uit, concluderen ze na hun deelnames.

