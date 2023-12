Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Advocaten leggen verdediging Taghi per direct neer

De drie advocaten van Ridouan Taghi hebben per direct de verdediging neergelegd. De hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo zit dus wederom zonder juridische bijstand. De advocaten vinden dat zij niet de ruimte en tijd krijgen om een goede verdediging te voeren, laten ze dinsdag weten. „Doorgaan heeft geen enkel nut”, zo stellen zij. „Wij kunnen niet naar eer en geweten onze cliënt bijstaan, omdat wij geen adequate verdediging kunnen voeren.”

Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen maakten afgelopen juni bekend dat zij de verdediging gingen overnemen van Inez Weski. Zij moest noodgedwongen de verdediging neerleggen na haar arrestatie in april. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Weski zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na een voorarrest van ongeveer anderhalve maand, is ze nu weer op vrije voeten.

Nadat de advocaten de verdediging overnamen van Weski, vroegen ze om tijd om om zich in te lezen in het omvangrijke proces, maar ze kregen dat niet van de rechtbank. Ze vinden mede daarom dat ze worden tegengewerkt door de rechtbank. „Onbegrijpelijk”, aldus de advocaten. Ze menen dat ze hierdoor van begin af aan „achter de feiten aan hebben gelopen” en Taghi „niet adequaat kunnen verdedigen”.

Al jaren bezig

„De verdediging is op een punt aangekomen dat het onder ogen moet zien dat de rechtbank de heer Taghi na de arrestatie van mr. Weski nooit meer een adequate verdediging gegund heeft. De heer Taghi voelt zich derhalve misleid door de rechtbank bij het aanzoeken van nieuwe advocaten na de arrestatie van mr. Weski”, zo laten de advocaten weten.

Het is niet duidelijk hoe de zaak tegen Taghi (45) nu verdergaat. Hij heeft aangegeven geen advocaat meer te willen en een eventueel toe te wijzen advocaat niet te accepteren. De drie blijven nog wel voor hem beschikbaar voor raad en advies los van de strafzaak. Donderdag staat opnieuw een zitting gepland in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

De strafzaak Marengo is al jaren bezig. Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe. De rechtbank is van plan op 27 februari volgend jaar uitspraak te doen.

ANP

