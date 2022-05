Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Özcan Akyol ontvangt nu vluchtelingen in zijn kappersstoel: ‘Kun je ook wappies doen, Eus?’

Normaal gesproken ontvangt Özcan Akyol bekend Nederland in zijn kappersstoel. In tv-programma De Geknipte Gast is de stoel nu vijf keer vrijgemaakt voor vluchtelingen die in ons land leven. Als heeft een twitteraar ook een heel ander idee voor de man die vaak ‘Eus’ genoemd wordt.

De naam De Geknipte Gast verandert voor even in De Gevluchte Gast. In deze speciale reeks ontvangt Özcan Akyol geen prominenten uit de politiek, wetenschap, media, kunst en sport in zijn kappersstoel. Nee, juist onbekende vluchtelingen uit Oekraïne, Syrië, Rusland en Afghanistan.

Özcan Akyol praat liever mét vluchtelingen dan ‘over’

Er wordt de laatste maanden veel over vluchtelingen gepraat, maar weinig mét hen. Özcan Akyol nodigt hen daarom uit om te praten over de enorme impact die een oorlog heeft. Karina Herasimenko, Arend Ahmad Joudeh, Nadiia Perestrit, Ahoo Shahidy en Pavel Kanygin zijn de gasten. Zij vertellen hun persoonlijke, aangrijpende verhalen. Tussen de spiegels van de barbershop ontvouwt zich een openhartig gesprek tussen Eus en de gasten.



Eus benieuwd naar verhalen vluchtelingen

Eus: „Deze special vond ik belangrijk om te maken, omdat ik benieuwd ben naar het menselijk verhaal achter de verschrikkelijke nieuwsberichten. Je ziet vijf unieke verhalen die allemaal gepaard gaan met diepgewortelde emoties. Ieder van hen had een leven opgebouwd voor de vlucht en dat leven valt in één keer weg. Maar we zien ook de enorme veerkracht en dat ieder van hen opnieuw herboren is in een land waar ze de taal niet spreken.”

In de eerste aflevering ontvangt Eus de 28-jarige ondernemer Karina Herasimenko uit Kiev. Zij was tot voor kort nog de eigenaar van een aantal koffiezaakjes in het centrum van de stad. Eind februari kwam er, door de Russische invasie, een abrupt einde aan haar mooie, drukke leven. Met haar twee kinderen en haar moeder vluchtte ze halsoverkop naar Nederland. Haar vader en man bleven achter. Nu geeft ze, vanuit hier, humanitaire hulp aan haar achtergebleven landgenoten in Oekraïne.

De Geflipte Gast, is dat niet wat?

Op Twitter vallen de reacties op Özcan Akyol deze keer mee. Dat is wel anders. Zeker afgelopen weekend, toen Eus zijn radioprogramma door een bedreiging vanaf het Mediapark in Hilversum moest maken in plaats van zijn eigen woonkamer. Akyol kreeg online veel steun.

Op het bericht dat Eus vluchtelingen in zijn kappersstoel ontvangt, reageert iemand met de vraag of de journalist niet beter wat aan zijn eigen haar kan doen. Iets met schaamhaar… Een ander heeft wel een idee voor nóg een programma na de vluchtelingen: De Geflipte Gast. „Eus ontvangt wappies in zijn kappersstoel.”

De vijfdelige special De Gevluchte Gast is van 16 tot en met 19 mei om 22.10 uur en op 20 mei om 21.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.