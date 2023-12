Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

COP28: roep om verdriedubbeling hernieuwbare energie wordt harder

Naar schatting al meer dan 110 landen op de klimaattop in Dubai steunen een belofte om hernieuwbare energie te verdriedubbelen in 2030. Het is de hoop van onder meer de Europese Unie en Nederland dat COP28 eindigt met een belofte van alle landen wereldwijd.

In de toespraken van wereldleiders kwam het donderdag al meermaals naar voren dat hernieuwbare energie een belangrijke inzet wordt van bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Europese Unie. Ook de Verenigde Arabische Emiraten, voorzitter van de klimaattop, lijkt voorstander.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen benadrukt daarbij ook meermaals dat ze armere landen mee wil nemen in deze ontwikkeling. „Klimaatverandering brengt enorme onzekerheid en veel leed met zich mee”, zei ze zaterdag bij een rondetafelgesprek. „Toch kan deze transitie ook veel economische kansen met zich meebrengen.”

Von der Leyen noemde het een win-winsituatie dat landen die nog in ontwikkeling zijn direct de sprong maken naar schone energie. „Zij zijn een cruciaal onderdeel van de oplossing.” Ze stelde dat de EU hier ook in investeert.

Een aantal landen, waaronder Nederland, roept zaterdag ook dat nucleaire energie moet groeien. Zo zei klimaatgezant John Kerry volgens persbureau AFP dat het vrijwel onmogelijk is om klimaatneutraal te zijn in 2050 zonder „wat nucleaire energie”. Klimaatorganisatie 350.org heeft meteen laten weten het daar oneens mee te zijn. De organisatie noemt het gevaarlijk en „niets meer dan een riskante afleiding”.

