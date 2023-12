Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside-trio haalt uit naar Beau van Erven Dorens: ‘Onzin en heiligschennis’

Woensdagavond deed Beau van Ervens Dorens in zijn talkshow onder het toeziend oog van de legendarische Britse artiest Sting een pannenkoek op zijn hoofd. Bij Vandaag Inside, zelf toch ook niet vies van de nodige flauwe humor, vonden ze daar iets van.

Van Erven Dorens betoonde in zijn talkshow eer aan tekenaar Jan Kruis en zijn verzonnen feestdag Sint Pannekoek. Toen Jeffrey Wirtz, de nieuwe sidekick van Van Erven Dorens, hem vertelde dat op 29 november Sint Pannekoek wordt gevierd, legde de talkshowhost een pannenkoek op zijn hoofd en bleef zo tot het volgende reclameblok in beeld zitten.

Sint Pannekoek is een verzonnen traditie uit een stripverhaal van Jan, Jans en de kinderen van de in 2017 overleden tekenaar Jan Kruis. In de oorspronkelijke strip heeft Catootje zin in pannenkoeken. Daarom verzint opa dat het een oude Rotterdamse traditie is om op 29 november dit gerecht te eten. Sindsdien is het feest, vooral dankzij studentenverenigingen en kerken waar het werd gevierd, een heel eigen leven gaan leiden.

Later in de uitzending kwam zanger Sting, die te gast was bij talkshow Beau, nog terug op Sint Pannekoek. „Je moet me toch nog eens duidelijk uitleggen waarom je net een pannenkoek op je hoofd legde”, vroeg Sting lachend. Hierop zei Van Ervens Dorens dat het „typisch Nederlandse humor” was.

Vandaag Inside maakt gehakt van Beau

In Vandaag Inside konden ze dit opmerkelijke moment gisteravond niet aan zich voorbij laten gaan. „Wat hebben we zin in deze uitzending hè, Johan? Ik zie het aan je”, begint presentator Wilfred Genee. „Ik wil graag een pannenkoek op mijn hoofd”, grapt Johan Derksen, waarna René van der Gijp het uitschatert. „Wat zijn die aan het doen?”, vraagt hij zich af over Beau. „Die zijn de mensen aan het wegjagen”, concludeert Derksen.

De heren snappen ook niet dat Van Erven Dorens zijn sidekick Jeffrey naar buiten stuurde om een sneeuwvlokje te vangen. „Wie gaat dat nou vragen bij iemand aan tafel?”, lacht Van der Gijp. „Ik zou wel willen voorstellen dat wij die sidekick hier erbij krijgen, want die is wel goed”, zegt Derksen met gevoel voor sarcasme. Van der Gijp gaat door: „Kijk even buiten of er sneeuw ligt. En dan komt er een gozer binnen die zegt: oh, hij is gesmolten. Jongens, kom op alsjeblieft, zeg.”

‘Geen lulletje lampenkatoen’

Genee brengt in dat Sting niet de minste is. „Je hebt Sting daar op dat moment. Niet een lulletje lampenkatoen. Dat is geen pannenkoek.” Daar is Derksen het mee eens. „Het is heiligschennis”, vindt de besnorde analist zelfs. „Als je dat soort onzin verkoopt als Sting te gast is.”

Politiek verslaggever en bargast Sam Hagens herinnert de mannen er fijntjes aan dat ze zelf óók niet het meest serieuze programma op de televisie zijn. „Het niveau van deze talkshow is wel hoog?”, mengt hij zich in het gesprek. „Uiteindelijk gaat het altijd om inhoud in dit programma”, vindt Genee. „Maar een pannenkoek op ons hoofd, dat hebben wij zelf niet eens gedaan.”

Wat weer wel ooit is gebeurd: Van der Gijp die een dildo op zijn hoofd had terwijl nota bene toenmalig premier Mark Rutte te gast was. Maar dat kan best, vindt ‘Gijp’ zelf. „Zo’n hemlpie met zo’n dildo, dat vind ik nog gaan. Maar je gaat niet met een pannenkoek op je hoofd zitten.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

