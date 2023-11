Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers in tranen door foto’s van alzheimerpatiënten in Het Perfecte Plaatje

Het Perfecte Plaatje had gisteravond een ontroerende opdracht in petto voor de deelnemers: alzheimerpatiënten vastleggen op plekken die hen mee terug moeten nemen naar herinneringen van vroeger. En dat raakte de kijkers, want die hielden het niet droog.

De opdracht was een samenwerking met de stichting Alzheimer Nederland, die de foto’s plaatst in hun magazine. Iedere kandidaat mocht een foto kiezen. Zo koos actrice Loes Haverkort voor een foto van een jong bruidspaar, acteur Niek Roozen een foto van een jonge vrouw met puppies, Quinty Misiedjan voor een foto van twee balletdansers en Henry Schut voor de foto met een voetballer. Allemaal foto’s van decennia terug, die vandaag dus nagemaakt moeten worden.

Waar Roozen bij zijn model herhaaldelijk de opdracht uit moet leggen, verdwijnt alle verwarring op het moment dat de puppies arriveren. Vanaf dat moment lijkt alles vanzelf te gaan. Als hij het tussenresultaat aan de dochter van de vrouw met alzheimer laat zien, breekt ze. „Dit is echt m’n moeder. Zo herinner ik me haar ook het liefste, zo puur.”

Het raakt ook Roozen zelf: „Op dit moment ben ik het hele perfecte plaatje eigenlijk vergeten en voelt het gewoon alsof ik gevraagd ben gewoon een mooie foto van hen te maken.”

Alzheimer is ‘veel verlies’

Ook de 62-jarige Annemarie heeft alzheimer. Zij gaat in de aflevering op de foto met haar man, waarmee ze al 41 jaar getrouwd is. Het moeilijkste vindt ze het als mensen de ziekte bagatelliseren, zegt ze. Dat is pijnlijk als mensen zeggen: we worden allemaal vergeetachtig. Het is geen vergeetachtigheid. Het is impact, dingen die van je afgenomen gaan worden. Het is veel verlies.”

Jury van het Perfecte Plaatje enthousiast

Uiteindelijk wint de foto van Roozen met een negen. „Een beeld dat echt raakt”, volgens de jury van Het Perfecte Plaatje.

Waar kijkers zich bij een eerdere aflevering nog verbaasden over sloopgrage deelnemers, werden ze gisteren geraakt door de foto’s en alle verhalen van de modellen. „Wat een prachtige opdracht kregen de fotografen in het #perfecteplaatje, tranen van ontroering hier over de wangen!”, zegt iemand op X.



Ik zit me toch een potje te janken😢.#Perfecteplaatje

Wat is #Alzheimer toch een vreselijke ziekte Mooi dat herinneringen opnieuw worden vastgelegd. Iedereen met deze ziekte verdient zo'n moment. Een herinnering voor het onvermijdelijke afscheid.@alzheimernl — K@@t🔆 (@Kaat_Rd) November 29, 2023



