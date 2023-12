Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schiphol kan 483.000 vluchten aan in 2024, 13.000 extra in zomer

Voor het zomerseizoen in 2024 zegt Schiphol 293.000 vluchten aan te kunnen, 13.000 meer dan de luchthaven eerder aankondigde. Voor heel 2024 heeft Schiphol ruimte voor 483.000 vluchten. Door de inmiddels afgewende krimp is het maximumaantal vluchten van 460.000 van de baan.

Daarmee komt Schiphol de luchtvaartmaatschappijen tegemoet. Die wilden dat er meer gevlogen zou worden dan het maximum van 460.000 vluchten.

Schiphol stelt wel dat er alleen meer gevlogen kan worden als de piekdrukte op bepaalde uren verminderd wordt. Volgens de luchthaven hebben vliegmaatschappijen toegezegd om daaraan bij te dragen. „De drukke piekmomenten vragen een grote inspanning van de hele luchtvaartsector en betrokken overheidspartners”, zegt operationeel directeur Patricia Vitalis.

‘Operationele uitdagingen’

Schiphol houdt bij het bepalen van hoeveel vluchten de luchthaven aankan onder meer rekening met de capaciteit van luchtverkeersleiders en de marechaussee. „Uit de analyse van afgelopen weken werd duidelijk dat de piek in de ochtend waarin gelijktijdig veel grote toestellen met veel passagiers aankomen kan leiden tot problemen in het gehele proces, waaronder lange rijen”, stelt de luchthaven. De onafhankelijke slotcoördinator gaat met luchtvaartmaatschappijen bespreken hoe het aantal vluchten in de pieken omlaag kan. Dat gaat het liefst vrijwillig en anders legt de slotcoördinator hen die verplichte opgave op, meldt de luchthaven.

Voor 2023 verwacht de luchthaven uit te komen op ongeveer 433.000 vluchten, fors minder dan de 500.000 die zijn toegestaan. Dit jaar waren er „de nodige operationele uitdagingen”, zei Schiphol eerder.

