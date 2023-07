Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem over dreigende polarisatie: ‘Zijn in sommige opzichten een ontzettend kloteland geworden’

Na de val van kabinet Rutte IV staat politiek Den Haag op zijn kop. Het ene na de andere politieke kopstuk, van Mark Rutte tot Sigrid Kaag, zwaait af. En dus is een Haagse stoelendans aan de gang. Historicus, Slimste Mens-gezicht en Metro-panellid Maarten van Rossem vraagt zich sterk af of ‘we’ er straks beter uitkomen.

Dat zegt hij in Maartens Podcast.

Maarten van Rossem over situatie in politiek Den Haag

Van Rossem vertelt dat hij in de loop van de week zijn twijfels kreeg. „Ik begon te denken: godbetert, wat krijgen we ervoor terug? Ik vind de met opzet veroorzaakte kabinetscrisis met het perspectief ‘liever over rechts’, zodat we in ieder geval D66 en die eigenwijze Jetten kunnen vermorzelen, zeer bedenkelijk.”

Ook de „lulkoek over het landsbelang” stuit hem tegen de borst. „Het landsbelang is niet gediend met weer twee jaar treuzelen, uitstellen, even wachten en er nog eens een commissie tegenaan gooien. Dat is nou juist wat de afgelopen jaren die etterende wonden groter en pijnlijk heeft gemaakt. Een daad van verregaande onverantwoordelijkheid.”

De historicus vindt het niet per se jammer dat het kabinet is gevallen en Rutte afscheid neemt van de politiek, maar maakt zich wel zorgen over wat erna komt. „Het zou best kunnen zijn dat je na driekwart jaar formeren denkt: god, in welk opzicht is dit beter dan wat we hadden? We hadden een kabinet met plannen. Dat ze geen zak opschoten omdat ze intern ruziemaakten over niet zo heel belangrijke dingen, is vers twee. Uiteindelijk gaat het om het regeren van het land.”

Volgens hem is er tot 2050 genoeg te doen. „Om van de D66-agenda af te komen laat je het kabinet knallen en doe je twee jaar niks. De immigratie waar mensen de hele nacht van liggen te tobben die gaat gewoon door, want ondertussen wordt er geen beleid gemaakt.”

Vertrek van Sigrid Kaag

Dat Kaag ermee stopt, noemt Van Rossem ontzettend tragisch. „We zijn in sommige opzichten een ontzettend kloteland geworden. Echt een miserabel, scheldend, met geweld dreigend kloteland. Een land met fakkeldragers. Kunnen we niet een speciale fakkeldragerdag organiseren, waarbij heel rechts Nederland gratis een dag limonade krijgt op het Binnenhof, en dan mogen ze allemaal vijftien keer om de ridderzaal met die fakkels lopen? Wat een eikels en wat een treurig groepje.”

Kaag is niet de enige politicus die kampt met bedreigingen. „Ik begreep ook dat de kinderen van Hugo de Jonge hadden gezegd: kun je er niet mee ophouden? Die gaat ook niet door. Lekker in de luwte werken voor twee keer zoveel geld. Kaag wilde natuurlijk dolgraag terug naar het buitenland. Daar heb je dat niet.”

Polarisatie in Nederland

De toenemende polarisatie is zorgelijk, vindt Van Rossem. „Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau valt het wel mee met polarisatie, maar polarisatie is een zichzelf versterkend effect. Dus je moet enorm oppassen dat dat niet toch gaat gebeuren. Ook in een land als Nederland, wat van nature niet erg gepolariseerd is. Daar moeten we toch zeggen dat ultrarechts daarbij een hele onaangename rol heeft gespeeld de afgelopen twintig jaar.”

Van Rossem denkt dat misogynie ook absoluut een rol speelde bij het vertrek van Kaag. „Misogynie is natuurlijk aan de rechterzijde de normaalste zaak van de wereld. Je hoeft maar in een familiekring naar oudere mannen te luisteren, dan weet je wel een beetje hoe de wind waait op dat vlak.” De historicus kan zich dan ook niet vinden in de woorden van PVV’er Geert Wilders, die op Twitter schreef dat het helemaal niet nodig is om op te stappen als je bedreigd wordt. „Hij heeft geen kinderen, zij wel. Ultrarechts Nederland is te treurig voor woorden, wat moet je verder zeggen?