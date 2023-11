Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dominee Alexander Noordijk: ‘Ik onderging therapie om hetero te worden’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: dominee Alexander Noordijk, die na verschillende pogingen tot conversietherapie zijn droom heeft weten te verwezenlijken.

Alexander Noordijk heeft als kind een droom: hij wil predikant worden. Als kind preekt hij al voor zijn knuffels en hij besluit zijn droom na te jagen. Na de middelbare school studeert hij theologie in Ede. Totdat hij op zijn 23ste verliefd wordt op een man en zijn leven een wending neemt.

Conversietherapie

Hij volgt tot drie keer toe conversietherapieën, in de zoektocht naar ‘homogenezing’. Totdat het misgaat. Het begint met een vrij milde vorm, vertelt hij Metro in de podcast. Later wordt het heftiger. „Ik moest me voorstellen dat ik in een maagdenvlies zat en dat ik mijzelf daar uit moest breken. Dat ging als een soort mantra”, legt hij uit.

„Je visualiseert dat je opnieuw geboren moet worden, letterlijk. Dat je als het ware door zo’n vlies heen breekt en dan ben je heteroseksueel.” Althans, dat was de intentie toen hij deze conversietherapieën jaren geleden onderging. De therapieën vallen hem zwaar. Als hij uiteindelijk bij een psychiater belandt die hem medicatie voorschrijft, weigert hij verdere therapie.

Van steward tot dominee

Hij stop met zijn opleiding en maakt een uitstap naar het bedrijfsleven. Noordijk volgt een hbo-HR opleiding, wordt steward en neemt een tijd lang afstand van de kerk. Toch blijft zijn liefde voor God bestaan.

Inmiddels is hij jarenlang gelukkig getrouwd met zijn man Kai en predikt hij alsnog het woord van God. Zijn droom is in vervulling gegaan: Alexander Noordijk is Dominee in Monnikendam. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Benieuwd naar de weg die Noordijk heeft bewandeld, hoe hij uit de donkere periodes kwam en hoe een werkdag van een dominee er eigenlijk uitziet?

Je hoort het in de nieuwste aflevering van Metro‘s podcast De Werkvloer, vanaf vandaag te beluisteren via je favoriete podcast-app of via onderstaande link.

