Manchester United toont veerkracht en verslaat Aston Villa

Trainer Erik ten Hag heeft met Manchester United een ontzettend belangrijke overwinning behaald in de Premier League. Op Old Trafford werd Aston Villa in een boeiend duel met 3-2 verslagen, na een 2-0-achterstand.

Manchester United won zo voor het eerst sinds 6 december, na verliespartijen tegen Bournemouth en West Ham United en een gelijkspel tegen Liverpool. De winnende goal werd gemaakt door de Deense miljoenenaankoop Rasmus Højlund, die zijn eerste treffer in de Premier League noteerde.

In de eerste helft deed Manchester United weinig onder voor Aston Villa, maar de ploeg van Ten Hag stond bij twee standaardsituaties te slapen. Eerst zag John McGinn zijn indraaiende vrije trap vanaf rechts pardoes binnenvliegen en niet veel later tikte Leander Dendoncker de bal uit een corner binnen na terugleggen met het hoofd van de vrijstaande Clément Lenglet.

Aansluiting

Manchester United kreeg daarna kansen op de aansluitingstreffer, maar met name Marcus Rashford verzuimde de spanning in de wedstrijd terug te brengen. Dat zagen ook oud-spelers Edwin van der Sar en Robin van Persie vanaf de tribunes. Van der Sar werd in juli nog getroffen door een hersenbloeding.

Na rust startte de thuisploeg sterk en Alejandro Garnacho scoorde op aangeven van Rashford. Na inmenging van de VAR ging er wegens buitenspel van Garnacho toch een streep door het doelpunt. Dezelfde combinatie, tussen Rashford en Garnacho, was na bijna een uur spelen wel succesvol. Een minuut later voorkwam Manchester United-doelman André Onana een goal van Leon Bailey.

De Argentijn Garnacho zorgde daarna voor de gelijkmaker door via het lichaam van Diego Carlos raak te schieten. Højlund werd uiteindelijk de held van de avond. Hij kreeg de bal na een corner voor zijn voeten en knalde met links raak. Manchester United klimt door de overwinning naar de zesde positie in de Premier League. Aston Villa blijft derde.

