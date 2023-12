Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op nieuw ‘SBS-erig’ onderdeel in Maestro: ‘Wat verschrikkelijk storend’

Trouwe kijkers van Maestro gingen er lekker voor zitten op de zondagavond. Heerlijk, een nieuw zevende seizoen op tv: genieten van BN’ers die nog geen muzieknoot kunnen lezen en een professioneel orkest aansturen. Maar niet iedereen werd vrolijk van de aflevering. Er werd namelijk regelmatig door de muziek heen gepraat. En dat gebeurde bij iedere kandidaat. „Ik kijk geen Maestro op deze manier.”

Dirigeren kun je leren, dat is de insteek van de televisieshow Maestro. Daarin nemen zeven kandidaten het tegen elkaar op in de strijd om wie zich de beste dirigent mag noemen. Wie kan de rust bewaren, heeft de meeste feeling met de muziek en hanteert de baton het beste? Het populaire programma begon gisteravond met de eerste aflevering van alweer een zevende seizoen.

De deelnemers zijn: Jeugd van Tegenwoordig-artiest Pepijn Lanen, muzikant Frédérique Spigt, zanger Ammar Bozoglu, acteur Tjitske Reidinga, stand-up comedian Glodi Lugungu, presentator en acteur Chris Zegers en presentator en journalist Roos Moggré. Zij duiken in de wereld van de vierkwartsmaten, partituren en slagpatronen en krijgen een spoedcursus tot maestro.

Tot daar aan toe is alles hetzelfde als in eerdere seizoenen. Maar in dit nieuwe, zevende seizoen introduceren de makers een nieuw onderdeel. We zien én horen kandidaten commentaar geven tijdens hun eigen optreden. Maar daar wordt niet iedereen blij van. „Per direct mee stoppen!”, roepen kijkers op.

Er wordt door de muziek heen gepraat

Kijkers hadden zich lang op het nieuwe seizoen van Maestro verheugd, maar enkele van hen kwamen van een koude kermis thuis. De stukken waarin het orkest klassieke muziek speelde – terwijl het werd aangestuurd door een in het wilde weg zwaaiende BN’er-dirigent – werden ruw verstoord door stukjes commentaar tussendoor. In de interviewstukjes kijken ze terug op hun gestuntel op de dirigentenbok.

Dat begon bij Chris Zegers, die het spits mocht afbijten. Terwijl hij het orkest vol energie aanstuurt – „soms was het geweldig, soms verschrikkelijk”, zou de jury erover zeggen – horen we de BN’er op zichzelf reageren. „Bij elke beweging zaten ze me aan te kijken: wat doe jij nou?”, zegt hij onder andere tijdens zijn optreden. Ook bij andere kandidaten zijn stukjes interview door de muziek gemonteerd.

Kritiek op nieuw onderdeel Maestro: van ‘SBS’erig’ tot ‘krankzinnig’

Maar wacht eens even, dat was toch niet waarom ze naar Maestro keken? Dat commentaar, dat komt pas ná het optreden, vinden kijkers. Zij zijn dan ook niet blij met de montage. „Kan het commentaar van de kandidaat tijdens het eigen optreden eruit? Danku”, schrijven kijkers op X. „Veel te SBS’erig”, vinden ze.

Ook anderen winden zich op over het nieuwe onderdeel dit seizoen. ‘Irritant’, ‘overbodig’, ‘respectloos’ en ‘storend’, zeggen ze erover. Het onderdeel past beter bij commerciële omroepen, maar niet bij de NPO. „Laat ons gewoon kijken!”



Eens. Ze hebben te veel naar de commerciële omroep gekeken, waar dat ook schering en inslag is. Laat ons gewoon kijken! — rozemarker (@felrozemarker) December 3, 2023



Die interviewstukjes tijdens het muziekstuk hoeven niet hoor #Maestro — Linds (@zegmaarLinds) December 3, 2023



Het slaat ook echt nergens op en is ook veel te SBS'erig — Lianne van Veen (@Liedje87) December 3, 2023



Ja, vind ik ook. Nieuwe toevoeging, in mijn ogen overbodig. — Andromeda_art (@art_andromeda) December 3, 2023



Hoop niet dat ze die filmpjes tijdens de optredens blijven doen. Zo irritant en respectloos aan het optreden #maestro — Paul (@sjakelmuch) December 3, 2023



Ik heb wel wat met klassieke muziek want ik keek vroeger #TomenJerry 😂😂😂😂😂 Ik keur het goed. Wel dikke tip voor regie : stop met kakelen dwars door de muziek #Maestro — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) December 3, 2023

Voor één kijker is het klaar: hij kijkt geen Maestro meer op deze manier. „Trouwe fan hoor, maar laat mij luisteren naar de muziek. Wat verschrikkelijk storend om de kandidaten tijdens hun optreden commentaar te horen geven. Dat is toch krankzinnig?”



Ik kijk geen Maestro op deze manier. Trouwe fan hoor, maar laat mij luisteren naar de muziek. Wat verschrikkelijk storend om de kandidaten tijdens hun optreden commentaar te horen geven. Dat is toch krankzinnig? #Maestro — Martijn Horn (@MHorn74) December 3, 2023

Kijk de eerste aflevering van het nieuwe zevende seizoen van Maestro terug via NPO Start.

