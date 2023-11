Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spoiler alert! Oplettende kijkers ontdekken al wie finalist Expeditie Robinson wordt

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat blijkt maar weer nu oplettende Expeditie Robinson-kijkers hebben ontdekt wie volgende week één van de halve finalisten wordt. Aan het eind van afgelopen aflevering zit namelijk onbewust een grote spoiler verstopt.

Het is spannend op het eiland met nog maar 6 deelnemers. Guido, Ilse, Mark, Floris, Jochen en Willem doen er alles aan om een plekje in de finale te bemachtigen om uiteindelijk de winnaar te worden van dit Expeditie Robinson-seizoen.

Spoiler verstopt in voorstukje eerstvolgende Expeditie Robinson-aflevering

Belangrijk dus om de aankomende immuniteitsproef te winnen, want dan kun je niet weggestemd worden. Tijdens de proef in de eerstvolgende aflevering staat zelfs extra veel op het spel. De winnaar van de immuniteitsproef is namelijk beloofd dat hij of zij automatisch een plekje heeft in de halve finale.

Maar heel spannend wordt die strijd in ieder geval niet meer voor kijkers die goed hebben opgelet bij het voorstukje van de volgende aflevering (wat altijd helemaal aan het eind van de aflevering zit). Daarin is ook een kort stukje van de volgende Eilandraad te zien. Maar de makers zijn vergeten te verhullen wie daar de immuniteitsketting draagt en dus de proef heeft gewonnen.

Dit wordt hoogstwaarschijnlijk de winnaar van de immuniteitsproef?

Wie dan, vraag je je af? Wie goed oplet, ziet dat Guido Spek de immuniteitsketting om zijn nek draagt bij de Eilandraad, die dus nog moet komen. Bij Willem, die in de vorige emotionele aflevering nog de proef won, hangt de ketting juist niet meer. Op TikTok werd de fout van de makers al snel opgemerkt.

„Foutje, bedankt!”, zegt ene Wieke in een video op TikTok over Expeditie Robinson. „Er is iets misgegaan bij het voorstukje van de volgende aflevering”, zegt ze, terwijl ze laat zien wat ze bedoelt.

„Dit is de Eilandraad. Je ziet dat Willem de immuniteitsketting om heeft. Dit is het voorstukje voor volgende week, en kijk: daar zie je dat Guido ‘m om heeft. Alleen Guido, de rest niet. We weten dus wie er in de finale zit”, legt ze uit.

Bekijk hieronder haar video.

Ook anderen viel de fout van de Expeditie Robinson-makers op:

Kijk de aflevering van Expeditie Robinson van afgelopen weekend terug via Videoland.

